Взбунтовавшаяся омская колония попала на видео

Очевидцы сняли на видео омскую исправительную колонию №6, где произошли бунт и массовая драка осужденных.

На записи с видеорегистратора видно, что учреждение по всеми периметру оцеплено силовиками. Однако ввод специальных подразделений на территорию колонии не потребовался.

Напомним, вчера отрицательно настроенных осужденные устроили в ИК №6, бунт. "Авторитеты" заявили сокамерникам, что теперь колония будет жить по их правилам и попытались склонить их к неповиновению. Между заключенными завязалась драка, в результате которой пострадали 20 человек. Утихомирить бунтовавших сразу не получилось.

Зачинщики беспорядков требовали обеспечить им свободное перемещение по территории колонии, открыть ШИЗО и выпустить всех нарушителей режима содержания. Бунтовщиков пришлось изолировать.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В ИК №6 работают следователи, прокуроры, представители уполномоченного Омской области по правам человека и других ведомств.