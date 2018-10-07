Новости

МЧС предупредило москвичей о ночном ненастье 20:39
Вышел трейлер фантастической комедии по роману Геймана и Пратчетта 20:16
В рамках рекламы "Ходячих мертвецов" финнов кормили "человеческим" мясом 20:05
В Китае подозревают пропавшего главу Интерпола в нарушении закона 20:00
Видео: как снималась сцена одним кадром из сериала "Шучу" 19:50
Вышел трейлер триллера с "Джесси Пинкманом" и супермоделью Ратаковски 19:42
Ульяновск примет VII форум "Россия – спортивная держава" 19:39
Вышел трейлер нуарного детектива с Венсаном Касселем 19:33
Двадцать человек погибли в ДТП с лимузином в Нью-Йорке 19:21
Вышел бодрый трейлер продолжения "Стэна против сил зла" 19:00
Индейцы обстреляли из луков бразильских военных с урнами для голосования 18:57
Жителей Костромы позвали на контрактную службу 18:56
Боксер Трояновский проиграл белорусу Релиху в Суперсерии 18:54
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер подписали документы на развод 18:48
Вышел трейлер фильма про нацистов-зомби от создателя "Монстро" 18:45
Более 1900 человек погибли в результате землетрясения в Индонезии 18:40
От рака крови умер актер, сыгравший Хершела в "Ходячих мертвецах" 18:38
Подозреваемый по делу с 13 погибшими отправлен под домашний арест 18:35
От рака умерла сценарист фильмов Гира и Уиллиса Одри Уэллс 18:32
На выборах Болсонаро лидирует среди проживающих за рубежом бразильцев 18:24
На севере Франции обезврежена бомба времен Второй мировой войны 18:17
Силуанов: Россия стала меньше зависеть от нефти и санкций 18:05
ЦСКА и "Локомотив" объявили составы на дерби 18:01
Берлускони узнал, что Черное море - не черное 17:55
Взбунтовавшаяся омская колония попала на видео 17:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
Чем мы рискуем, используя кредитки
Чем мы рискуем, используя кредитки
В "РГ" расскажут, как и что строить на садовых участках по новым правилам
В "РГ" расскажут, как и что строить на садовых участках по новым правилам
07.10.2018 17:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Взбунтовавшаяся омская колония попала на видео

Текст: Наталья Граф (Омск)

Очевидцы сняли на видео омскую исправительную колонию №6, где произошли бунт и массовая драка осужденных.

Фото: Сергей Метелица/ТАСС
Осужденные ярославской колонии объявили голодовку

На записи с видеорегистратора видно, что учреждение по всеми периметру оцеплено силовиками. Однако ввод специальных подразделений на территорию колонии не потребовался.

Напомним, вчера отрицательно настроенных осужденные устроили в ИК №6, бунт. "Авторитеты" заявили сокамерникам, что теперь колония будет жить по их правилам и попытались склонить их к неповиновению. Между заключенными завязалась драка, в результате которой пострадали 20 человек. Утихомирить бунтовавших сразу не получилось.

Зачинщики беспорядков требовали обеспечить им свободное перемещение по территории колонии, открыть ШИЗО и выпустить всех нарушителей режима содержания. Бунтовщиков пришлось изолировать.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В ИК №6 работают следователи, прокуроры, представители уполномоченного Омской области по правам человека и других ведомств.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск Бунты в колониях РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Нетаньяху договорились о первой встрече после катастрофы Ил-20
Силуанов рассказал о будущем валютных счетов россиян
Нил Ушаков прокомментировал победу "Согласия" на выборах в Латвии
Макгрегор заявил о готовности провести реванш с Нурмагомедовым
Берлускони узнал, что Черное море - не черное