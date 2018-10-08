В омской колонии ввели режим ЧС после бунта

В омской исправительной колонии №6, где в результате массовых беспорядков пострадали более 20 осужденных, ввели режим чрезвычайной ситуации.

- Такие меры потребовались для того, чтобы навести порядок в исправительном учреждении, - сообщила "РГ" представитель УФСИН России по Омской области Светлана Плотникова. - Во время режима ЧС свидания с родственниками запрещены. Тем осужденным, которые прибыли в комнаты для длительных свиданий до начала беспорядков, встречи с родными разрешили.

Возмущенные родственники осужденных собрались у здания, где расположен оперативный штаб и требуют пустить их на территорию колонии. Их принимает начальник исправительного учреждения.

После того как в колонии закончатся оперативные следственные действия, и обстановка стабилизируется, режим ЧС будет снят. В Следственном комитете ситуацию пока не комментируют.

Напомним, 6 октября отрицательно настроенные осужденные устроили в ИК №6, бунт. "Авторитеты" заявили сокамерникам, что теперь колония будет жить по их правилам и попытались склонить их к неповиновению. Между заключенными завязалась драка, в результате которой пострадали 20 человек. Им оказана медицинская помощь.

По данным УФСИН по региону, бунтовщики требовали обеспечить им свободное перемещение по территории колонии, открыть ШИЗО и выпустить всех нарушителей режима содержания. Утихомирить их удалось только после того, как в колонию был введен сводный отряд. В УФСИН отрицают информацию о дальнейшей голодовке осужденных. Зачинщики бунта изолированы и находятся за пределами колонии.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело. В колонии работают следователи, прокуроры, представители уполномоченного Омской области по правам человека и других ведомств.