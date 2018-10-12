ФСИН нашла 168 нарушений в колониях после ЧП в Ярославле

Массовая проверка случаев применения сотрудниками физической силы и специальных средств к заключенным выявила 168 нарушений в местах лишения свободы.

Федеральная служба исполнения наказаний провела масштабную проверку по инцидентам с применением силы к заключенным в местах лишения свободы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро ФСИН России. Поводом для начала тотальных проверок послужило ЧП в Ярославле, где сотрудники колонии избили осужденного Евгения Макарова.

Видео с записью пыток в ярославской ИК № 1 попало в распоряжение общественного фонда, а затем утекло в интернет. Дело вызвало огромный общественный резонанс и привело к возбуждению уголовных дел в отношении сотрудников ФСИН, принимавших участие в избиении.

- В результате проверок выявлено 168 нарушений по порядку применения физической силы и специальных средств, - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по всем фактам выявленных нарушений виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

По трем инцидентам, связанным с нарушением порядка применения силы, материалы переданы в следственные органы, которым предстоит принять решение о наличии состава уголовных преступлений.

После ЧП в Ярославле по указанию директора ФСИН Геннадия Корниенко в каждом территориальном органе были созданы комиссии по проведению проверок всех случаев применения сотрудниками УИС силы и специальных средств за прошедший год. Проверки завершились 1 октября.