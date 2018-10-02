Пострадавший от пыток в колонии Ярославля Макаров вышел на свободу

Осужденный Евгений Макаров - главный потерпевший по делу о пытках в ярославской колонии № 1, - вышел на свободу.

- Второго октября Макаров освободился после отбытия наказания, - сообщили в управлении ФСИН по Ярославской области.

Напомним, Евгений стал известен в связи со скандалом в ярославской колонии № 1. После публикации видео избиения осужденного сотрудниками учреждения возбуждено уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками ФСИН, 13 работников колонии помещены в СИЗО, один находится под домашним арестом. В ходе расследования выяснилось, что запечатленное на видео избиение - не единственное. Вскоре в Сети появился еще один ролик, а потерпевшими стали еще четверо осужденных ярославских колоний №№ 1 и 8.

После вступления в силу закона, по которому день, проведенный в СИЗО, приравнивается к полутора дням отбытия наказания, Макаров написал ходатайство о сокращении срока и оно было удовлетворено. Приговоренный к 6 годам и 10 месяцам за причинение тяжких телесных повреждений, на свободу он вышел на два месяца ранее назначенного срока.