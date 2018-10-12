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12.10.2018 09:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чувашии объявлен траур по погибшим на трассе М7 "Волга"

Текст: Петров Евгений

12 октября объявлен в Чувашии днем траура в связи с гибелью людей в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем вчера вечером.

Указ подписал глава региона Михаил Игнатьев. Он также поручил выделить финансовые средства для оказания помощи семьям погибших и пострадавшим.

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Напомним, жуткая авария произошла 11 октября, около 19.10 на 647 километре трассы М7 "Волга" около деревни Большие Карачуры Чебоксарского района. По данным МВД Чувашии, грузовой автомобиль Mercedes выехал на встречную полосу и протаранил микроавтобус Fiat Ducato. В нем находилось 18 пассажиров, ехавших из Канаша в Москву, предположительно на заработки.

В результате удара 11 человек погибли на месте. Еще 9 человек доставлены  в Больницу скорой медицинской помощи города Чебоксары. Из них трое на сегодня находятся в реанимации, у троих пострадавших состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще троим оказали необходимую помощь и отпустили домой. Как уточнили представители ГИБДД Чувашии, выжить удалось водителю микроавтобуса и пассажирам, сидящим на передних сидениях.

Полиция задержала 58-летнего водителя самосвала, которого считают виновником аварии.  По факту аварии заведено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек. Статья предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика
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