Кириллу Серебренникову продлили домашний арест до апреля

Мещанский суд Москвы продлил до 3 апреля домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении бюджетных средств.

Рассмотрение уголовного дела по существу назначено на 25 октября. Процесс пройдет в открытом режиме, передает РИА Новости.

Другим фигурантам дела - Софье Апфельбаум и Юрию Итину - домашний арест тоже продлен до апреля. Еще один фигурант дела, Алексей Малобродский, во время процесса будет находиться под подпиской о невыезде.

По версии следствия, Серебренников семь лет назад разработал театральный проект по развитию современного искусства "Платформа". На его реализацию Министерство культуры выделило более 214 млн рублей. Для исполнения проекта Серебренниковым была создана автономная некоммерческая организация (АНО) "Седьмая студия", к работе в которой он привлек своих знакомых.

Как установили следователи, по указанию Серебренникова соучастники от имени АНО заключали с подконтрольными коммерческими организациями фиктивные договоры на выполнение работ по обеспечению художественной деятельности проекта. При это соучастники предоставляли в Минкультуры подложные финансовые отчеты о якобы выполненных работах.

В результате таких действий государству причинен ущерб в размере 133 миллионов рублей.