Новости

В Керченском колледже обезвредили второе взрывное устройство 18:28
Гидрометцентр: В понедельник в Москве может пойти снег 18:27
В столице Узбекистана проведут Дни Москвы 18:11
Предполагаемый убийца студентов в Керчи ходил в колледж со штык-ножом 18:10
МИД РФ осудил поставку Киеву летального оружия 18:07
Хачанов пробился в четвертьфинал на кортах "Олимпийского" 18:07
Орешкин не видит предпосылок для роста цен на бензин в 2019 году 18:06
Семьям погибших сотрудников колледжа в Керчи выплатят по миллиону 18:05
В Керчи начались обыски в квартире подозреваемого в стрельбе 18:02
Извержение вулкана спасло сокровища Акротири 17:58
Кириллу Серебренникову продлили домашний арест до апреля 17:56
Число погибших в Керчи увеличилось до 19 человек 17:55
Захарова: США злоупотребляют расположением штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке 17:51
Российская туристка погибла в Грузии 17:44
Минэкономразвития: Рост ВВП в 3-м квартале замедлился до 1,3 процента 17:42
В Петербурге завели дело после падения пенсионерки с трапа на вокзале 17:40
Суд подтвердил законность освобождения сестер Хачатурян из СИЗО 17:38
В КБР четырех подростков заподозрили в убийстве мужчины 17:38
В Сочи задержали первого вице-мэра Сергея Юрина 17:36
В Петербурге подросткам запретили ходить ночью в бары и на кладбища 17:30
Подозреваемый в стрельбе в Керчи получил разрешение на оружие легально 17:27
Вице-губернатор Новгородской области оштрафован за незаконное оружие 17:17
Сбивший пешеходов под Ростовом водитель был в наркотическом опьянении 17:12
В Россию пришли 30-градусные морозы 17:11
В учебных заведениях РФ усилят меры безопасности после взрыва в Керчи 17:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что мешает довести прожиточный минимум до реального уровня потребления
Что мешает довести прожиточный минимум до реального уровня потребления
Верховный суд разъяснил, сколько платить за ЖКХ в апартаментах
Верховный суд разъяснил, сколько платить за ЖКХ в апартаментах
17.10.2018 17:56
Рубрика: Происшествия

Кириллу Серебренникову продлили домашний арест до апреля

Мещанский суд Москвы продлил до 3 апреля домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении бюджетных средств.

Рассмотрение уголовного дела по существу назначено на 25 октября. Процесс пройдет в открытом режиме, передает РИА Новости.

Другим фигурантам дела - Софье Апфельбаум и Юрию Итину - домашний арест тоже продлен до апреля. Еще один фигурант дела, Алексей Малобродский, во время процесса будет находиться под подпиской о невыезде.

Суд подтвердил законность освобождения сестер Хачатурян из СИЗО

По версии следствия, Серебренников семь лет назад разработал театральный проект по развитию современного искусства "Платформа". На его реализацию Министерство культуры выделило более 214 млн рублей. Для исполнения проекта Серебренниковым была создана автономная некоммерческая организация (АНО) "Седьмая студия", к работе в которой он привлек своих знакомых.

Как установили следователи, по указанию Серебренникова соучастники от имени АНО заключали с подконтрольными коммерческими организациями фиктивные договоры на выполнение работ по обеспечению художественной деятельности проекта. При это соучастники предоставляли в Минкультуры подложные финансовые отчеты о якобы выполненных работах.

В результате таких действий государству причинен ущерб в размере 133 миллионов рублей.

Происшествия Правосудие Суд Дело режиссера Кирилла Серебренникова
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Взрыв в керченском колледже
Очевидцы рассказали подробности взрыва в колледже в Керчи
Задержан вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин
Украина подтвердила гибель американского пилота в Су-27
В Госдуме предложили запретить открытую выкладку алкоголя в магазинах