СК выяснит, находился ли виновник трагедии в Керчи под чьим-либо влиянием

Следственный комитет РФ проверит, мог ли 18-летний Владислав Росляков, устроивший стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже, находиться под чьим-нибудь влиянием.

Как заверил председатель СК Александр Бастрыкин, следствием будут приняты все необходимые меры для того, чтобы детально установить причины произошедшего и обстоятельства, которые привели к трагедии. Кроме того, глава ведомства выразил соболезнования родственниками погибших в результате стрельбы и взрыва в колледже.

Согласно последней информации, число погибших увеличилось до 19 человек. Уголовное дело, возбужденное первоначально по статье 205 УК РФ о теракте, было переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК РФ - то есть убийство двух и более лиц общеопасным способом.