Новости

Подсветку Останкинской башни выключат в знак траура по погибшим в Керчи 20:16
Разминирование Керченского технологического колледжа завершено 20:11
Путин прокатил египетского президента на Aurus 20:03
В Минздраве уточнили число жертв трагедии в Керчи 19:47
В Липецке чиновницу заподозрили в получении крупной взятки 19:37
Путин показал президенту Египта возможности российской "оборонки" 19:34
Боксер Альварес подписал рекордный контракт в истории спорта 19:33
Виктор Золотов выразил соболезнования близким погибших в Керчи 19:31
Мейвезер назвал условия для поединка с Нурмагомедовым 19:24
Захарова о деле Хашукджи: Хочется, чтобы мир узнал правду 19:13
СК выяснит, находился ли виновник трагедии в Керчи под чьим-либо влиянием 19:10
Mitsubishi Outlander. Как изменился обновленный бестселлер 19:10
В Росгвардии рассказали о своем официальном представителе 19:09
В Петербурге уничтожили "поддерживающих" атлантов 18:46
Меры безопасности в учебных заведениях будут усилены 18:45
Производители подняли цены на бензин на 10 процентов 18:43
Сенатор Цеков: Стрельба в Керчи говорит о слабой системе безопасности 18:37
Бронированная армада: устаревшие танки превратят в боевых роботов в Китае 18:31
В Керченском колледже обезвредили второе взрывное устройство 18:28
Гидрометцентр: В понедельник в Москве может пойти снег 18:27
США выйдут из Всемирного почтового союза из-за тарифов на посылки из КНР 18:26
В столице Узбекистана проведут Дни Москвы 18:11
Предполагаемый убийца студентов в Керчи ходил в колледж со штык-ножом 18:10
МИД РФ осудил поставку Киеву летального оружия 18:07
Хачанов пробился в четвертьфинал на кортах "Олимпийского" 18:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что мешает довести прожиточный минимум до реального уровня потребления
Что мешает довести прожиточный минимум до реального уровня потребления
Верховный суд разъяснил, сколько платить за ЖКХ в апартаментах
Верховный суд разъяснил, сколько платить за ЖКХ в апартаментах
17.10.2018 19:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК выяснит, находился ли виновник трагедии в Керчи под чьим-либо влиянием

Следственный комитет РФ проверит, мог ли 18-летний Владислав Росляков, устроивший стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже, находиться под чьим-нибудь влиянием.

Фото: Екатерина Кейзо/ ТАСС
Трагедия в Керчи: Восстановлена хроника событий

Как заверил председатель СК Александр Бастрыкин, следствием будут приняты все необходимые меры для того, чтобы детально установить причины произошедшего и обстоятельства, которые привели к трагедии. Кроме того, глава ведомства выразил соболезнования родственниками погибших в результате стрельбы и взрыва в колледже.

Согласно последней информации, число погибших увеличилось до 19 человек. Уголовное дело, возбужденное первоначально по статье 205 УК РФ о теракте, было переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК РФ - то есть убийство двух и более лиц общеопасным способом.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Взрыв в керченском колледже
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Взрыв в керченском колледже
Очевидцы рассказали подробности взрыва в колледже в Керчи
Задержан вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин
Украина подтвердила гибель американского пилота в Су-27
В Госдуме предложили запретить открытую выкладку алкоголя в магазинах