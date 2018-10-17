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17.10.2018 17:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В больницы Крыма поступили 39 пострадавших при стрельбе в Керчи

Текст: Елена Гусакова (Симферополь)
В больницах Крыма находится 39 пострадавших во время стрельбы в Керченском политехническом колледже. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

По данным директора крымского Центра медицины катастроф и скорой медпомощи Сергея Астанкина, еще два человека обратились в больницы Темрюка.

Фото: Мария Крицкая / РИА Новости
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- Развернуто восемь операционных в медицинских учреждениях Керчи, две операционные в Ленинской центральной районной больнице, девять бригад "скорой помощи" работают в очаге катастрофы, задействована санавиация, - сообщили в ведомстве. - Оказываются противошоковые мероприятия и первичная обработка повреждений. Кроме того, на месте работают психологи.

В столице Крыма людей готовы принять районная клиническая больница им. Н.А. Семашко, Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи № 6, Республиканская детская клиническая больница.

Напомним, по предварительной информации в Керченском политехническом колледже погибли 18 человек и по разным данным 40 - 60 пострадали. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Ранее СК классифицировал его как теракт.

Нападение совершил учащийся колледжа 18-летний Владислав Росляков. По словам очевидцев, у него были сообщники. В Крыму объявлен трехдневный траур.

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