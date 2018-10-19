Источник сообщил о возможной гибели пилотов упавшего самолета Л-39

По предварительным данным, пилоты упавшего в Азовское море учебно-тренировочного самолета Л-39 "Альбатрос" погибли. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в комиссии Минобороны РФ по расследованию ЧП, работающей на место крушения машины.

- Официального подтверждения гибели пилотов пока нет, летчики или их тела еще не найдены, но чудес не бывает. Найдены обломки машины и один парашют, на котором катапультировался один из пилотов. Парашют оказался пустым, летчика в нем не было, - рассказал собеседник агентству. - Так долго оставаться на плаву они не могли.

В Минобороны РФ уточнили, что поисковая операция продолжается. Членов экипажа ищут четыре вертолета, два судна, шесть катеров МЧС и пограничников ФСБ, а также порядка 220 человек.

- Местонахождение летчиков самолета пока не установлено, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ЧП произошло в четверг около 17.00 по московскому времени в районе станицы Должанской. Во время тренировочного полета реактивный самолет Л-39 "Альбатрос" упал в Азовское море примерно в полутора километрах от берега. По предварительным данным, крушение произошло из-за технической неисправности.