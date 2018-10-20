Спасатели ищут еще одного человека под завалами завода в Гатчине

Еще один пострадавший может оставаться под завалами после взрыва на заводе пиротехники в Гатчине Ленинградской области. По последним данным, в результате произошедшего погибли четыре человека.

"Продолжаются работы по поиску еще одного пострадавшего. Разбор завалов уже близится к завершению", - приводит ТАСС слова представителя экстренных служб региона.

Тем временем, один из пострадавших при взрыве на заводе "Авангард" находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, однако в скором времени при помощи авиации его переведут в областную больницу. Под присмотром врачей остается и единственная несовершеннолетняя, получившая травмы в результате ЧП.

Напомним, взрыв на предприятии, производившем пиротехнику, произошел в пятницу, 19 октября. Главный инженер завода "Авангард" уже задержан следователями, также возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".