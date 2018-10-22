Из больницы выписали девочку, пострадавшую при взрыве под Гатчиной

Девочка, пострадавшая при взрыве на заводе "Авангард" под Гатчиной, выписана домой, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в медучреждении.

Напомним, 13-летняя девочка проходила мимо заводского здания в момент взрыва. Ее оглушило. Родители школьницы немедленно отвели ее в больницу, после оказания медпомощи девочка была отпущена домой, но потом ее снова попросили вернуться в медучреждение.

Сейчас в Гатчинской межрайонной клинической больнице находится одна пострадавшая от взрыва - это работница завода, которая в момент происшествия находилась в соседнем цехе. Еще одна раненая женщина доставлена на лечение в Петербург.

Также после медпомощи были отпущены на амбулаторное лечение два других работника предприятия, получившие травмы при взрыве.

Напомним, 19 октября на территории завода "Авангард" в цехе, где смешивались пиротехнические составы, произошел взрыв, в результате которого погибли четыре человека. Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело, обвинение предъявлено главному инженеру.