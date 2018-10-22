Новости

Смертность от рака в Москве снизилась примерно на 10% 17:24
В Туве отец насмерть забил новорожденного сына кочергой 17:23
В Крыму назвали идею переименовать полуостров "торжеством идиотизма" 17:21
В Ростове детям до 7 лет запретят появляться на улице без взрослых 17:18
Google показал на главной странице прозодежду Варвары Степановой 17:03
Из больницы выписали девочку, пострадавшую при взрыве под Гатчиной 16:57
МИД: Встреча "астанинской тройки" пройдет 23 октября в Москве 16:39
Новый десантный корабль "Иван Грен" прибыл на Северный флот 16:39
Сергей Собянин назвал сроки запуска наземного метро 16:29
СМИ сообщили о задержании в Москве певца Mr. Credo 16:25
В Ленобласти ранили ножом двух подростков 16:18
Принц Гарри рассказал, какого пола хочет ребенка 16:15
Ким Чен Ын потратил $640 млн на элитные вещи вопреки санкциям 16:13
Собянин: Продолжительность жизни в Москве достигнет 80 лет 16:12
CNN показал видео с подставным Джамалем Хашукджи 16:07
Госпитализирован актер, заменивший умершего коллегу в фильме Тарантино 15:57
Владимир Легойда: Вопрос о визите папы Франциска в Россию не стоит 15:50
"Уралвагонзавод" остался без электроэнергии из-за аварии 15:50
В Минобороны заявили о попытке Киева блокировать счета моряков в Крыму 15:46
Путин выступит перед предпринимателями на ВДНХ 15:41
Обвинивший Олега Газманова в плагиате омич объяснил, чего он хочет 15:40
Премьер-министр Италии: Россия должна вернуться в "большую восьмерку" 15:38
Опубликовано видео с места наезда танка на каскадера под Калугой 15:37
РПЦ потребовала извинений от Константинополя 15:36
На границах Сирии с другими государствами заработали пункты пропуска 15:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Танк Т-90 утопили в бассейне
Видео: Танк Т-90 утопили в бассейне
Дружба, любовь и месть. Что не пропустить по ТВ
Дружба, любовь и месть. Что не пропустить по ТВ
В "РГ" обсудят борьбу с нелегальными автобусными перевозками
В "РГ" обсудят борьбу с нелегальными автобусными перевозками
22.10.2018 16:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Из больницы выписали девочку, пострадавшую при взрыве под Гатчиной

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Девочка, пострадавшая при взрыве на заводе "Авангард" под Гатчиной, выписана домой, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в медучреждении.

Напомним, 13-летняя девочка проходила мимо заводского здания в момент взрыва. Ее оглушило. Родители школьницы немедленно отвели ее в больницу, после оказания медпомощи девочка была отпущена домой, но потом ее снова попросили вернуться в медучреждение.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
В Ленобласти от взрыва на заводе пиротехники пострадали 92 дома

Сейчас в Гатчинской межрайонной клинической больнице находится одна пострадавшая от взрыва - это работница завода, которая в момент происшествия находилась в соседнем цехе. Еще одна раненая женщина доставлена на лечение в Петербург.

Также после медпомощи были отпущены на амбулаторное лечение два других работника предприятия, получившие травмы при взрыве.

Напомним, 19 октября на территории завода "Авангард" в цехе, где смешивались пиротехнические составы, произошел взрыв, в результате которого погибли четыре человека. Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело, обвинение предъявлено главному инженеру.

Общество Здоровье Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Минобороны заявили о попытке Киева блокировать счета моряков в Крыму
В Кремле прокомментировали расследование убийства Захарченко
Песков пояснил слова Путина про рай
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Перед нападением на керченский колледж Росляков сжег улики