Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 октября 2018 года № 266-р "О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Краснодарского края"

В результате очень сильных дождей и ливней 24, 25 октября 2018 года произошел резкий подъем уровня воды в реках Краснодарского края, подтоплены населенные пункты в муниципальных образованиях Апшеронский район, Туапсинский район и город-курорт Сочи.

В результате сложившейся обстановки нарушены условия жизнедеятельности населения, нанесен значительный материальный ущерб гражданам и экономике края. Возникла чрезвычайная ситуация регионального характера, источником которой явились опасные метеорологические явления.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Краснодарского края от 13 июля 1998 года № 135-K3 "О защите населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением главы администрации Краснодарского края от 2 ноября 2005 года № 1007 "О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края", решением комиссии администрации Краснодарского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 25 октября 2018 года № 823, в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, восстановления условий жизнедеятельности пострадавшего населения в муниципальных образованиях:

1. Ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края с 25 октября 2018 года.

2. Установить региональный уровень реагирования.

3. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах территорий муниципальных образований Апшеронский район, Туапсинский район и город-курорт Сочи.

4. В целях руководства силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайной ситуации и организации их взаимодействия, назначить руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края А.А. Алексеенко, его заместителем - министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края С.Е. Капустина.

5. Руководителю ликвидации чрезвычайной ситуации:

1) создать оперативный штаб для обеспечения организации мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с местом дислокации в городе Туапсе;

2) привлечь силы и средства территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края для выполнения работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;

3) организовать аварийно-спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы.

6. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода) обеспечить размещение (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края А.А. Алексеенко.

8. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев

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