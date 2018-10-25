На Кубани пострадавшим от удара стихии выплатят 1 млрд рублей

Власти Краснодарского края планируют выплатить жителям Туапсе и Апшеронского районов, пострадавших от удара стихии, компенсации, общая сумма которых составит около миллиарда рублей. Соответствующие средства губернатор Кубани Вениамин Кондратьев распорядился зарезервировать в бюджете края.

Об этом глава региона заявил во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в Туапсе, где обсуждалась ликвидация последствий стихии. В совещании приняли участие вице-губернаторы Кубани, руководители краевых и федеральных служб. На селекторную связь вышли главы пострадавших городов и районов, сообщили в пресс-службе администрации региона.

- Людям будет оказана вся необходимая помощь, в том числе денежная, - отметил глава Краснодарского края. - Сформированы мобильные группы по оценке ущерба от ЧС, они обследуют пострадавшие помещения, составляют акты. Эта работа поможет своевременно произвести выплаты.

Также руководитель края поручил вице-губернатору Игорю Галасю зарезервировать в бюджете региона средства в размере одного миллиарда рублей для выплат пострадавшим.

- Стихия пройдет, и людям понадобятся деньги, - сказал Кондратьев. - Они должны без задержек получить компенсации. Нормативная база на возмещение ущерба должна быть готова в течение суток.

По словам главы региона, в результате сильных дождей и подтоплений понесли ущерб в общей сложности шесть тысяч жителей Краснодарского края.

На Кубани тем временем продолжается ликвидация последствий наводнения. В Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах Кубани, пострадавших от стихии, продолжаются аварийно-спасательные работы. Об этом главы муниципалитетов также доложили губернатору региона в ходе заседания краевого штаба по ликвидации ЧС.

- Пока обильные осадки не прекратятся, необходимо проводить эвакуацию людей, осуществлять подворовые обходы, - поставил перед ними задачу Вениамин Кондратьев. - Главное - максимально уберечь людей, не допустить жертв. Необходимо работать на предупреждение, к сожалению, прогноз погоды неутешительный. В течение двух суток уменьшения осадков не предвидится.

В ближайшие два дня в районах, где идут рекордные дожди, сохраняется режим ЧС. Сотни людей эвакуированы из своих домов. У многих вода дошла почти до потолка. Местные жители, уже не раз пережившие удары водной стихии, столь сильного паводка припомнить не могут.

Самая сложная ситуация сложилась в Туапсинском районе, где подтоплено свыше 800 домов. Как доложил на заседании оперативного штаба глава района Анатолий Русин, на улицах работает водооткачивающая техника. Организованы 37 пунктов временного размещения людей, которые приняли 377 человек. Кроме того, мобильные бригады продолжают осуществлять подворовый обход, помогают людям, организован подвоз воды.

Руководитель Апшеронского района Роман Герман сообщил, что 125 человек местных специалистов занимаются восстановлением поврежденной инфраструктуры, а также помощь оказывают спасатели из Горячего Ключа и Белореченска. Для оценки причиненного ущерба сформированы 18 бригад.

Аналогичная работа проводится и в Сочи. Мэр города Анатолий Пахомов рассказал, что в первую очередь была восстановлена работа во всех объектах социальной инфраструктуры - школах, детских садах и больницах. Он подчеркнул, что имеющихся в Сочи запасов продовольствия, топлива и другой жизненно важной продукции полностью хватит до восстановления транспортного сообщения. Все спасательные службы находятся в повышенной степени готовности в случае ухудшения погодных условий.

Как уже писала "РГ", в результате обильных осадков произошло нарушение жизнеобеспечения населения в 27 населенных пунктах, подтоплено 1662 домовладения. В Туапсинском районе нарушено железнодорожное сообщение. С последствиями стихии борются более 700 человек и 150 единиц техники, к работе подключились сотрудники Донского спасцентра. На данный момент известно о гибели двоих жителей Туапсинского района, еще одна пожилая женщина числится пропавшей без вести.