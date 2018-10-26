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26.10.2018 16:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани матпомощь подтопленцам начнут выплачивать с 27 октября

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

С субботы, 27 октября, начнут выплачивать первую материальную помощь пострадавшим в результате паводка жителям Краснодарского края. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: Анна Бурлакова/РГ
На Кубани по факту гибели людей во время паводка возбудили дело

- При частичной утрате имущества первой необходимости сумма составит 50 тысяч на каждого члена семьи, при полной утрате - 100 тысяч на члена семьи. Также предусмотрена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого пострадавшего, находившегося в зоне ЧС, - объяснил министр труда и социального развития Кубани Константин Федоренко.

Единовременное пособие в связи с получением тяжкого вреда или вреда средней тяжести здоровью в результате ЧС составляет 400 тысяч рублей, при получении легкого вреда здоровью - 200 тысяч рублей. Членам семьи погибшего предусмотрена выплата в равных долях в размере одного миллиона рублей.

В настоящее время во всех пострадавших районах подсчитывают ущерб, составляются соответствующие списки. Первые планируются уже сегодня к вечеру, за ночь они будут обработаны. Оперативные пункты по приему заявлений от граждан работают в круглосуточном режиме в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в городе Сочи.

Как уже писала "РГ", в результате выпадения огромного количества осадков оказались подтоплены 30 населенных пунктов Краснодарского края. В результате разгула стихии погибли шесть человек, еще двое пострадали. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Наводнение в Краснодарском крае
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