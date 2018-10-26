На Кубани матпомощь подтопленцам начнут выплачивать с 27 октября

С субботы, 27 октября, начнут выплачивать первую материальную помощь пострадавшим в результате паводка жителям Краснодарского края. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе администрации региона.

- При частичной утрате имущества первой необходимости сумма составит 50 тысяч на каждого члена семьи, при полной утрате - 100 тысяч на члена семьи. Также предусмотрена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого пострадавшего, находившегося в зоне ЧС, - объяснил министр труда и социального развития Кубани Константин Федоренко.

Единовременное пособие в связи с получением тяжкого вреда или вреда средней тяжести здоровью в результате ЧС составляет 400 тысяч рублей, при получении легкого вреда здоровью - 200 тысяч рублей. Членам семьи погибшего предусмотрена выплата в равных долях в размере одного миллиона рублей.

В настоящее время во всех пострадавших районах подсчитывают ущерб, составляются соответствующие списки. Первые планируются уже сегодня к вечеру, за ночь они будут обработаны. Оперативные пункты по приему заявлений от граждан работают в круглосуточном режиме в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в городе Сочи.

Как уже писала "РГ", в результате выпадения огромного количества осадков оказались подтоплены 30 населенных пунктов Краснодарского края. В результате разгула стихии погибли шесть человек, еще двое пострадали. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.