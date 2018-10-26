Пропал без вести. На Кубани мужчину унесло потоком воды

В пострадавшем от паводка Туапсинском районе Краснодарского края ищут пропавшего без вести 23-летнего парня. Об этом в пятницу рассказали в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

- Сообщение о пропавшем поступило от жителя села Цыпка. Он рассказал, что его знакомый во время удара стихии находился на пасеке, и его унесло потоком воды, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось о другой пропавшей - 67-летней женщине. Ее также пока не удалось отыскать.

Как уже писала "РГ", в результате выпадения огромного количества осадков оказались подтоплены 30 населенных пунктов Краснодарского края. В результате разгула стихии погибли шесть человек, еще двое пострадали. По факту гибели людей уже возбуждено уголовное дело.

Кстати



Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавших жителей Кубани, правоохранители просят сообщать по телефонам дежурной части ОМВД России по Туапсинскому району: 102 и 8 (86167) 2-28-40 или любому сотруднику полиции.