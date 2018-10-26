В зоне паводка на Кубани за медпомощью обратились 50 человек

В зоне подтопления в Краснодарском крае 50 человек, в том числе 11 детей и две беременные женщины, обратились за медицинской помощью. 13 из них были госпитализированы. Информация об этом опубликована на официальном сайте краевого минздрава региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в связи с ЧС был создан оперативный штаб министерства здравоохранения и медицины катастроф. В Апшеронске, Туапсе и Сочи развернуты муниципальные оперативные штабы по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации.

- В каждом из 15 пунктов временного размещения дежурит медицинский работник, - информирует пресс-служба. - Во всех муниципальных образованиях, пострадавших от ЧС, созданы резервы вакцин для профилактики гепатита А, дизентерии, брюшного тифа. 52 врачебно-сестринских бригады делают прививки и проводят подворовые обходы. Для медицинского обслуживания прибывающих железнодорожным транспортом пассажиров на станциях Сочи, Горячий Ключ и Краснодар-1 организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, жертвами наводнения в Туапсинском и Апшеронском районах Кубани стали шесть человек: четверо погибших - в Апшеронском районе, двое - в Туапсинском. Еще два местных жителя числятся пропавшими без вести.

Кстати

Телефоны "горячих линий" муниципальных оперативных штабов по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации: в Туапсе - 8 (86167) 25390, 8 (86167) 20381, в Апшеронске - 8 (918)0128302, Сочи - 8 (988) 2859995.