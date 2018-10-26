Под Туапсе во время потопа полицейские спасли 3 тысячи селян

На Кубани несколько сотрудников МВД оказали помощь трем тысячам жителей села Кривенковского во время наводнения в Туапсинском районе. Полицейские занимались эвакуацией людей в тот момент, когда вода прибывала, а некоторые из сельчан не могли самостоятельно выбраться из своих домов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Группу полицейских направили в села и на хутора Туапсинского района сразу после того, как там объявили режим ЧС. Проезжая через село Индюк на затопленном участке дороги, полицейские увидели автомобиль с находившимся в нем водителем, который уносило сильным потоком разлившейся реки Чилипси. Мужчина в машине был сильно напуган и жестами звал на помощь.

Полицейские остановили двигавшийся в попутном направлении автокран, а затем подогнали его вплотную к тонущему автомобилю и вытянули машину с водителем из воды.

В терпящее бедствие от наводнения село Кривенковское руководством Туапсинского отдела полиции был направлен сводный отряд сотрудников МВД из 58 человек. Прибыв на место ЧП, они увидели значительные подтопления нескольких домовладений и начали эвакуировать местных жителей. Спустя несколько часов стало известно, что из-за сошедшего селя произошел обвал автомобильного моста, который являлся единственной автомобильной дорогой из Кривенковского в район. Село с тремя тысячами жителей оказалось временно отрезано от цивилизации.

- Вода стала быстро прибывать. Люди спешили покинуть свои дома, чтобы перебраться на возвышенности, - рассказывает руководитель сводного отряда капитан полиции Юрий Кривенко. - Многие пожилые граждане не могли самостоятельно покинуть жилище. Им помогали как наши сотрудники полиции, так и другие жители села. За максимально короткое время нам всем вместе удалось эвакуировать из затопленных домов жителей трех улиц.

Сейчас известно, что все станичники из Кривенковского находятся в безопасности, сообщений о пострадавших нет. Полицейские организовали пункты временного размещения граждан, покинувших свои дома из-за затопления, обеспечили сельчанам поставку воды и питания.

Одним из спасателей для жителей другой станицы - Куринской в Апшеронском районе - стал местный участковый, лейтенант Иван Гордиенко. Как только поступили сообщения о подтоплении домов, полицейский самостоятельно направился на помощь жителям своего участка. Там быстро прибывала вода и людям надо было помогать спешно выбираться из домов и уходить в безопасное место.

Гордиенко вместе со спасателями МЧС занимался эвакуацией жителей, пострадавших от стихии.

- Некоторые граждане в панике спешили покинуть дома, - рассказал полицейский. - Приходилось помогать им забирать необходимые документы и вещи. А затем на автомобиле вывозил их из зоны бедствия.

Сейчас полицейские продолжают работать в местах затоплений в Туапсинском и Апшеронском районах, помогая ликвидировать последствия удара стихии.