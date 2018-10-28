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Рэйф Файнс признался в любви к Петербургу и русской культуре

Новость 28.10.2018, 21:05 | Текст: Козьма Лоханкин

Замечательный британский театральный и киноактер Рэйф Файнс, знаменитый "Волдеморт", признался в любви к Петербургу и вообще к русской культуре. Сделал он это в столице Японии.

Картина "Белая ворона" о балетмейстере Рудольфе Нуриеве, в которой Рэйф не только снялся, но и выступил в качестве режиссера, вошла в программу Токийского кинофестиваля.

Фото: РИА Новости
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По словам кинодеятеля, из всех городов, где он когда-либо снимал, именно российская Северная столица произвела на него наибольшее впечатление. А важнейшим эпизодом съемок он назвал разрешение снимать в Эрмитаже возле картины Рембрандта "Возвращение блудного сына".

"Я испытываю большой интерес и любовь к русской культуре. Город Санкт-Петербург с его архитектурой, великолепными зданиями и музеями стал важным эмоциональным событием для меня", - приводит РИА Новости слова Рэйфа, сказанные на премьере фильма.

"Мы много снимали в Сербии и в Париже, но я думаю, что городом, который вошел со мной в наибольший эмоциональный резонанс, стал Санкт-Петербург", - добавил он.

Интересно, что в "Белой вороне" Файнс сам говорит по-русски. Актер скромно комментирует свои выдающиеся достижения: "Я не так уж хорошо говорю по-русски. Я говорю немножко по-русски. Очень трудный язык. Я много работал над тем, чтобы говорить в фильме по-русски". Эти слова он произнес на чистом русском языке.

Напомним, ранее Рэйф Файнс получил сербское гражданство.

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