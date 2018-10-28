В Петербурге после ДТП с восемью погибшими задержан водитель фуры

Петербургские полицейские задержали водителя грузовика Skania, который накануне врезался в микроавтобус. В аварии погибли восемь человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель проходит по уголовному делу в качестве подозреваемого.

Напомним, 27 октября на 36-м километре Западного скоростного диаметра, грузовой автомобиль марки Skania выехал на встречную полосу и протаранил микроавтобус Hyundai Starex, в салоне которого находились восемь человек.

Ранее в УГИБДД по Санкт-Петербуру и Ленинградской области сообщили, что за несколько секунд до смертельного ДТП в грузовик въехал другой большегрузный автомобиль Iveco, водитель которого госпитализирован в тяжелом состоянии.

59-летний водитель Skania в результате ДТП не пострадал.