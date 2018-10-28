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28.10.2018 15:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге после ДТП с восемью погибшими задержан водитель фуры

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербургские полицейские задержали водителя грузовика Skania, который накануне врезался в микроавтобус. В аварии погибли восемь человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель проходит по уголовному делу в качестве подозреваемого.

Опубликован список погибших в массовой аварии в Петербурге

Напомним, 27 октября на 36-м километре Западного скоростного диаметра, грузовой автомобиль марки Skania выехал на встречную полосу и протаранил микроавтобус Hyundai Starex, в салоне которого находились восемь человек.

Ранее в УГИБДД по Санкт-Петербуру и Ленинградской области сообщили, что за несколько секунд до смертельного ДТП в грузовик въехал другой большегрузный автомобиль Iveco, водитель которого госпитализирован в тяжелом состоянии.

59-летний водитель Skania в результате ДТП не пострадал.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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