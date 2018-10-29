Chery начала продажи обновленного кроссовера Tiggo 5x

Продажи обновленного кроссовера Chery Tiggo 5x стартовали в Китае. Автомобиль в базовой комплектации оценили в 65 900 юаней, пишет auto.ifeng.com. Это соответствует сумме в 623 тысячи рублей. В топовом исполнении он будет стоить 90 900 юаней, что эквивалентно 860 тысячам рублей.

Напомним, этот автомобиль известен поклонникам Chery в России, поскольку компания обещала привезти его до конца текущего года под названием Tiggo 4. Однако у нас модель до сих пор не прошла сертификацию, а в Китае уже обновилась и получила новое оснащение.

Машина обзавелась свежим корпоративным дизайном, правда ценой потери индивидуального облика в передней части. Теперь Tiggo 5x выглядит "младшим братом" 7-местного Tiggo 8, который, к слову, также может добраться до России. У рестайлингового 5х новая решетка радиатора, другая оптика и блоки ДХО - в итоге дизайн стал чуть строже. Сзади отличий меньше: хромированная планка зайдет в блок фонарей, а патрубки выхлопной системы будут отделены от светоотражателей.

Между тем автомобиль получил новые габаритные размеры (4 358 x 1 830 x 1 670 мм), увеличившись в длину на 20 мм и в высоту - на 25. А в линейку моторов добавился 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 116 л.с., работающий с 5-ступенчатой "механикой" или вариатором CVT. Судя по всему, такое решение позволило удержать цены на кроссовер, у которого раньше был только 148-сильный турбомотор с "роботом" с двойным сцеплением. Очевидно, новое сочетание больше подойдет и для России.

Действительно, ожидалось, что обновленный Tiggo 5x будет гораздо дороже, поскольку он получил еще и ряд недешевых опций - виртуальный щиток приборов, систему кругового обзора, новейшую систему стабилизации ESP от Bosch и 9-дюймовый сенсорный монитор мультимедийной системы.

На данный момент Chery торгует у нас тремя моделями того же семейства - Tiggo 2, Tiggo 3 и Tiggo 5.