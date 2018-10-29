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Рубрика: Спорт

"Лестер" подтвердил гибель владельца клуба при крушении вертолета

Текст: Артур Нанян
Фото: REUTERS/JORGE SILVA Фото: REUTERS/JORGE SILVA
Фото: REUTERS/JORGE SILVA

Английский футбольный клуб "Лестер" на своем официальном сайте подтвердил: президент "лис" Вишай Шривадданапрахби ушел из жизни в результате крушения вертолета рядом со стадионом команды. Помимо Вишая в вертолете также находились его дочь, два пилота и еще один человек. Никто из них не выжил.

Фото: www.youtube.com
Появилось видео с места крушения вертолета владельца "Лестер сити"

"Наши мысли со всей семьей Шривадданапрабха. И с семьями тех, кто понес эту невосполнимую потерю. Вишай был очень хорошим человеком. Он был щедрым, добрым. Он посвятил всю свою жизнь семье, которую он очень любил. Наш клуб также стал ему семьей. И мы намерены сохранить то наследие, которое Вишай нам оставил", - говорится в сообщении на сайте "Лестера".

Уже известно, что представители "Лестера" попросили разрешения у футбольной лиги Англии о переносе вторничного матча Кубка лиги с "Саутгемптоном". Решение, вероятно, будет принято уже сегодня.

"Это большая трагедия для всех нас, - отметил главный тренер "лис" Клод Пюэль. - Хочу принести соболезнования семьям погибших. Я ужасно расстроен".

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