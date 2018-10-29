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29.10.2018 14:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани спасатели ищут под завалами в русле реки жертву потопа

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

Поисковая собака "Кубань-СПАСа" показала возможное нахождение человека под завалами в русле реки Цыпка в подтопленном сильнейшими дождями Туапсинском районе Краснодарского края.

Фото: Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС РФ
В зоне ЧС на Кубани пострадали более 300 человек

- Поведение животного показывает, что под завалами может находиться как человек, так и одежда. Сейчас проверяем, - рассказали в "Кубань-СПАСе".

Тем временем, продолжается поиск пропавшего без вести 21-летнего жителя Туапсе, которого во время удара стихии потоком унесло в неизвестном направлении именно в этих местах.

Напомним, все еще не отыскали и жительницу Туапсинского района 1951 года рождения.

Как писала "РГ", в результате обильных осадков оказались подтоплены Туапсинский и Апшеронский районы Кубани, а также часть Сочи. В результате погибли шесть человек, еще более 300 пострадали.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Наводнение в Краснодарском крае
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