На Кубани спасатели ищут под завалами в русле реки жертву потопа

Поисковая собака "Кубань-СПАСа" показала возможное нахождение человека под завалами в русле реки Цыпка в подтопленном сильнейшими дождями Туапсинском районе Краснодарского края.

- Поведение животного показывает, что под завалами может находиться как человек, так и одежда. Сейчас проверяем, - рассказали в "Кубань-СПАСе".

Тем временем, продолжается поиск пропавшего без вести 21-летнего жителя Туапсе, которого во время удара стихии потоком унесло в неизвестном направлении именно в этих местах.

Напомним, все еще не отыскали и жительницу Туапсинского района 1951 года рождения.

Как писала "РГ", в результате обильных осадков оказались подтоплены Туапсинский и Апшеронский районы Кубани, а также часть Сочи. В результате погибли шесть человек, еще более 300 пострадали.