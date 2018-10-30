Новости

В Москве задержали ограбившего секс-шоп мужчину 21:02
МИД РФ получил сведения о новых химических провокациях в Сирии 20:28
Санкции против Украины могут затронуть 360 компаний и более 50 физлиц 20:12
Иран отверг обвинения в подготовке теракта на территории Дании 20:08
Умер автор мультфильмов про Врунгеля и Остров сокровищ Черкасский 20:00
Паром с пассажирами на борту потерял управление в Балтийском море 19:58
Пожар на месторождении в Югре распространился на другие здания 19:46
Россияне оказались самыми большими фанатами кошек 19:38
На культурном форуме в Петербурге подпишут более 30 соглашений 19:18
Путин поддержал идею держать террористов отдельно от других уголовников 19:15
Более 100 маленьких россиян ждут возвращения домой из Ирака и Сирии 19:13
Подводный "детский сад" для осьминогов показали на видео 19:08
Российские гимнастки завоевали "серебро" на ЧМ в Дохе 18:54
Систему весогабаритного контроля начнут строить в начале 2019 года 18:51
Ученые Минска и Еревана заинтересованы в сотрудничестве в области технологий 18:45
Отца польского премьера пригласили в Донецк 18:37
В Москве задержан подросток за попытку убить бездомного 18:30
Врачи ФК "Динамо" спасли пассажирку авиарейса Грозный-Москва 18:27
Почти 200 тыс. москвичей привились от гриппа у станций метро и МЦК 18:24
Названы регионы, жители которых хотят переехать в Москву 18:17
Тарковский-младший восстанавливает первоначальную версию "Андрея Рублева" 18:12
На 1 ноября намечено подписание "антипиратского" меморадума 18:11
Российский биоморфный беспилотник "Сова" высоко оценили в США 17:58
Житель Коми получил 16 лет за нападение с ломом на полицейского 17:57
Экипаж судна "Норд" обменяли на украинских моряков 17:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школа может помочь проблемному подростку
Как школа может помочь проблемному подростку
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
30.10.2018 20:16
Рубрика: Общество

Загадочный карлик

Cтартовала космическая миссия к планете Меркурий
Текст: Аркадий Симонов
Российская газета - Федеральный выпуск №7707 (244)
К самой маленькой, самой близкой к Солнцу и самой малоизученной планете отправился космический аппарат BepiColombo. У него сложная предыстория. Этот совместный проект Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований много раз переносился, менялись планы работ, а в это время различные миссии отправлялись к другим планетам и даже к астероидам и кометам. И вот наконец свершилось, BepiColombo стартовал с космодрома Куру.
Более семи лет придется аппарату BepiColombo маневрировать в космосе, прежде чем он достигнет орбиты Меркурия. Фото: REUTERS Более семи лет придется аппарату BepiColombo маневрировать в космосе, прежде чем он достигнет орбиты Меркурия. Фото: REUTERS
Более семи лет придется аппарату BepiColombo маневрировать в космосе, прежде чем он достигнет орбиты Меркурия. Фото: REUTERS

Сразу надо подчеркнуть, что это всего лишь третий полет к Меркурию, а ведь до Венеры и Марса добрались уже десятки аппаратов, летали они к намного более далеким от Земли планетам, а два даже вышли за пределы Солнечной системы. Почему же Меркурий оказался обделенным вниманием науки? Неинтересно? Все дело в проблемах самой планеты. К ней очень непросто подобраться. Она расположена слишком близко к Солнцу, и, чтобы вывести любой аппарат на ее орбиту по классической схеме, нужно выполнить два маневра. Вначале перейти с орбиты Земли на орбиту вокруг Солнца, а затем перейти на орбиту вокруг Меркурия. Для таких маневров придется дважды тормозить, что требуют очень много топлива. Так что куда проще отправить миссию даже на самые окраины Солнечной системы, даже к Плутону.

Фото: depositphotos.com
Минск: Студенты БГУ запустили первый космический спутник

Есть более экономичный вариант. Это гравитационные маневры, которые используют для торможения тяготение планет. Но за экономию придется расплачиваться временем. И BepiColombo совершит девять гравитационных маневров - один раз вокруг Земли, дважды вокруг Венеры и шесть вокруг Меркурия. Поэтому весь полет продлится около 7 лет. Общий вес комплекса составляет 4,1 тонны, из которых примерно половина - горючее.

Но точное прибытие на орбиту - далеко не все проблемы миссии к Меркурию. Это очень экстремальная планета по температуре и радиации. Днем поверхность нагревается до 450 C, а ночью остывает до минус 180 C, аналогичные перепады испытает и космический аппарат. Кроме того, из-за близости к Солнцу высокоточные приборы будут сильно страдать от облучения. Поэтому требуется усиленная защита, а значит, и особая конструкция всех систем аппарата.

Проще отправить миссию на окраины Солнечной системы, даже к Плутону, чем к Меркурию

У миссии очень обширная научная программа. Ученые надеются получить ответы на множество вопросов, в частности, понять, как сформировался Меркурий, есть у него внутри жидкое ядро, продолжается ли на планете геологическая активность, как генерируется магнитное поле, каков состав поверхности и т.д. BepiColombo доставит на Меркурий два самостоятельных аппарата, которые будут обращаться вокруг планеты на разных орбитах: MPO, разработанный европейскими ученями, MMO, созданный в Японии. Европейский модуль доставит к Меркурию 11 приборов для изучения поверхности планеты, ее структуры, движения и т. д. Две установки созданы с участием российских ученых из Института космических исследований РАН: PHEBUS - ультрафиолетовый спектрометр для измерения состава и динамики экзосферы, PICAM - панорамный энерго-масс-спектрометр для исследования химического состава грунта, а также поиска ответа на вопрос, существует ли у Меркурия ионосфера.

Фото: ESO
Астрономы ESO засняли "череп и кости" в глубоком космосе

А прибор МГНС (гамма- и нейтронный спектрометр) полностью разработан и создан в ИКИ РАН. По словам ученых, одна из главных интриг миссии - дальнейшее изучение ранее обнаруженных залежей льда кратеров в полярных областях. Предполагается, что его могли занести на планету в далеком прошлом астероиды и кометы.

Второй зонд ММО создан в Японском агентстве аэрокосмических исследований. Он, в частности, займется изучением магнитного поля и магнитосферы Меркурия. Среди его пяти научных приборов есть камера MSASI для наблюдения в лучах натрия, созданная с участием российских ученых.

В конце 2025 года аппараты должны выйти на орбиту Меркурия, где проработают до мая 2027 года с возможностью продления срока миссии.

Комментарий

Игорь Митрофанов, доктор физико-математических наук, Институт космических исследований РАН:

- Чтобы установить на этом аппарате полностью российский прибор МГНС, мы выиграли конкурс в жесточайшей конкуренции с ведущими научными центрами мира. Он будет решать несколько задач. Выделю две главные. Требуется изучить полярные районы Меркурия и сопоставить их с полярными районами Луны. Зачем? Хотя Меркурий расположен близко к Солнцу, на его полюсах есть кратеры, куда никогда не доходит свет от звезды, а потому температура около минус 200 С. И если туда попадает молекула воды, то она остается навсегда. Что и было обнаружено в одной из предыдущих миссий к планете. Но почему-то примерно в таких же условиях на полюсах Луны вода присутствует всюду, а не сосредоточена только в затененных кратерах? Вот с этим и должен помочь разобраться наш прибор. Кроме того, прибор будет измерять соотношение калия к торию. Это фирменный показатель для каждой планеты, он характеризует эволюцию планеты, в каких условиях она образовалась.

Общество Космос
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Санкции против Украины могут затронуть 360 компаний и более 50 физлиц
Экипаж задержанного на Украине судна "Норд" вернулся домой
МИД РФ получил сведения о новых химических провокациях в Сирии
"Адмирал Кузнецов" прибыл на 35-й судоремонтный завод после аварии
Песков прокомментировал ситуацию с ценами на бензин