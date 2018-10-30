МВД предложило ужесточить наказание за езду без прав

МВД готовит поправки в Административный кодекс, ужесточающие ответственность за вождение без прав. Уведомление о начале разработки проекта нормативного акта опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк пояснила РИА Новости, что существующие ныне санкции зачастую не оказывают на злостных нарушителей влияния.

Напомним, сейчас вождение без прав карается административным штрафом от 5 до 15 тысяч рублей.

По данным ГИБДД, с начала 2016 года до середины 2018-го произошло более 26 тысяч ДТП по вине водителей, не имеющих права управления транспортным средством, в которых погибли 4 тысячи и были ранены 34 тысячи человек.

Ранее Госдума приняла в первом чтении новый законопроект об оплате штрафов за нарушение ПДД. Теперь, если автовладелец получил "письмо счастья" с опозданием, он может продлить срок оплаты штрафа со скидкой.

Также МВД предложило изменить порядок сдачи экзамена на получение водительского удостоверения. Согласно новым правилам, начальные навыки вождения больше не будут проверять на закрытых площадках, теперь их включат в практический экзамен.