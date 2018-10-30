В Мурманске опровергли отключение энергии на затонувшем плавдоке

В мурманском "Колэнерго" отрицают факт отключения электричества на 82-м судоремонтном заводе. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

В "Колэнерго" добавили, что с 12 часов 29 октября по 11.30 30 октября отключений в сетях филиала, питающих 82-й судоремонтный завод в Росляково, не было.

Напомним, сегодня ночью, по предварительным данным, из-за скачка электроэнергии затонул плавучий док на 82-м судоремонтном заводе в Росляково. Именно в этом доке на ремонте находился единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов". Упали два крана: один - на палубу корабля, второй - в залив.

Как сообщила губернатор Мурманской области Марина Ковтун, пострадали четыре человека: двоих отправили на амбулаторное лечение, еще двое находятся в Мурманской городской больнице и объединенной медсанчасти "Севрыба". Состояние одного врачи оценивают как тяжелое, второго - удовлетворительное. Еще один считается пропавшим. Его поиски продолжаются. А вообще при аварии эвакуировали 71 человека.

Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ - "Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, которая должна выяснить причины инцидента.

Авианосец "Адмирал Кузнецов" прибыл на 35-1 судоремонтный завод в Роста. Водолазы определят степень повреждений корпуса.