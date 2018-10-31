Мантуров: Решение о поднятии ПД-50 будет принято в ближайшие два дня

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил о том, что решение о поднятии затонувшего в Мурманске плавучего дока будет принято в ближайшие два дня, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел прошлой ночью в поселке Росляково. Затонул самый большой плавучий док в стране ПД-50, площадь составляет 23 тысячи квадратных метра - три футбольных поля. В доке ремонтировался единственный российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". По предварительным данным, причиной ЧП стали нарушения в эксплуатации судоподъемных сооружений. Два доковых крана упали, один на палубу авианосца, другой - в море. На корабле образовалась дыра размером четыре метра на пять.

Правда, повреждены были лишь металлические конструкции на палубе, которые быстро восстановят.

Четверо работников дока пострадали, двое из них находятся в реанимации. Один человек до сих пор числится пропавшим без вести. Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ - "Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".