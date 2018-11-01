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01.11.2018 15:07
Рубрика: Российский автопром

Эксперт: При объявленных ценах Lada Xray Cross не выглядит фаворитом

Текст: Юрий Зубко

3 ноября во всех дилерских центрах Lada стартуют продажи "приподнятого" хэтчбека Xray Cross. Главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников рассказал "РГ" о том, что при объявленных ценах автомобиль не выглядит фаворитом своего сегмента.

"Вообще, удивительно, что АвтоВАЗ столько тянул с выпуском именно "вседорожной" версии Xray Cross - популярность подобных модификаций в России и мире очевидна.

Скорее всего, дело было в согласованиях модельного ряда в рамках Альянса, ведь Xray является ничем иным, как сильно переделанным вариантом компакт-кроссовера Renault Sandero Stepway. Собственно, именно с последним и предстоит основная конкуренция, и, будем откровенны, при объявленных ценах Lada Xray Cross не выглядит фаворитом.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Конкуренты предлагают выбор из нескольких моторов и, главное, коробок передач, включая "автомат". У отечественной новинки безальтернативный 1.8-литровый двигатель и только "механика" при сопоставимых ценах. Безусловно сыграет привлекательная внешность и эффект новизны, но в долгосрочном развитии для успеха автомобилю определенно понадобится расширение линейки модификаций", - отметил специалист.

Хэтчбек с приставкой Cross будут продавать от 729 900 рублей, топовая версия обойдется в 888 900 рублей. Главный конкурент - Renault Sandero Stepway - стоит от 709 900 рублей. Самая дорогая комплектация автомобиля обойдется в 831 990 рублей.

"РГ" одна из первых протестировала Lada Xray Cross. Можете ознакомиться с нашим материалом.

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