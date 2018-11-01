Nissan представил обновленный кроссовер Terrano

Российское представительство Nissan продолжит свой эксперимент с выпуском кроссовера Terrano.

Речь, напомним, идет фактически о перелицованном Renault Duster. Такие машины с 2013 года выпускаются в Индии, а с 2014-го - и на столичном заводе французской марки. Спрос на Terrano, конечно, не дотягивает до планки, которую лихо установил французский кроссовер. Но это и понятно - Duster попроще и подешевле. По крайней мере сейчас, пока у нас представлено первое поколение этой модели.

Рано или поздно в России появится и вторая генерация. И весьма любопытно, что в этом случае альянс решит предпринять с Terrano. Одна из версий заключается в том, что автомобиль уступит свое место другому кроссоверу на той же платформе - компактному Kicks.

Пока же Nissan каждый год обновляет свой кроссовер - по большей части, внося косметические изменения, но не забывая и о функциональных. Внешне новинка отличается от прежней версии разве что дополнительным цветом - коричневым металликом - и другими дисками на 16 дюймов. Они доступны в комплектации Elegance. А в Elegance+ появились 7-дюймовый монитор мультимедийной системы с навигацией и камерой заднего вида, которые прежде предлагались только в топовой версии Tekna.

В оснащении перемен нет. Nissan Terrano оснащается только бензиновыми моторами 1,6 л и 2,0 л мощностью 114 л.с. и 143 л.с., которые работают в паре с 5- или 6-ступенчатой "механикой" или автоматической трансмиссией. Предусмотрен полный привод.

Самый простой и самый оснащенный Nissan Terrano после обновления не подорожали (они стоят от 980 000 и от 1 269 000 рублей), а вот средние комплектации Elegance и Elegance+ подорожали на 6 и 17 тысяч рублей соответственно. В продажу машины поступят в ближайшие дни.