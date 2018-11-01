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Рубрика: В мире

Обломки разбившегося в Индонезии Boeing 737 поднимут со дна моря

Фюзеляж разбившегося в Индонезии лайнера Boeing 737 поднимут на поверхность. Вся необходимая для этого техника есть. В среду на глубине около 35 метров спасателям удалось обнаружить большой фрагмент самолета, в том числе левую часть крыла.

Фото: EPA-EFE/BASARNAS
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Кроме того, как сообщает ТАСС, с помощью специального оборудования были запеленгованы сигналы бортовых самописцев. Водолазы попытались добраться до черного ящика, однако из-за сильных подводных течений и низкой видимости работы были приостановлены.

Напомним, Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air разбился в минувший понедельник, 29 октября.

Лайнер вылетел из Джакарты в 6:20 утра и взял курс на город Панкал-Пинанг. Практически сразу после взлета командир воздушного судна запросил экстренную посадку.

В 6:33 самолет пропал с экранов радаров. Как выяснилось позже, он упал в воду рядом с западным побережьем острова Ява. На борту находились 189 человек. Все погибли.

Следствие пока не выдвигает никаких версий случившегося. Известно, что во время предыдущего рейса у Boeing 737 были зафиксированы серьезные технические неполадки, связанные с нарушением работы приборов скорости и навигации.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия Авиакатастрофы
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