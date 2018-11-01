Упавший на "Адмирала Кузнецова" кран не уберут до конца расследования

Кран, который упал на палубу авианосца "Адмирал Кузнецов", решено пока не убирать, об этом сообщили "РГ" в Центре судоремонта "Звездочка".

По словам представителей Центра, кран остается на палубе по трем причинам. Во-первых, сейчас проходят следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела. Соответственно, криминалисты изучают в том числе и кран, упавший на палубу.

Во-вторых, ремонт палубы - это финальная часть работ. В данное время на "Адмирале Кузнецове" основные мероприятия проводятся во внутренних помещениях и присутствие на палубе крана этим работам не мешает.

Кроме того, сам кран достаточно габаритный и тяжелый, и чтобы его убрать, необходимо продумать алгоритм. Также в центре судоремонта отметили, что в данное время работы на авианосце ведутся в плановом порядке.

Напомним, в ночь на 29 октября при выходе авианосца "Адмирал Кузнецов" с плавучего дока, произошло его затопление. На крейсер упал кран. Во время ЧП пострадали четыре человека, один пропал без вести.