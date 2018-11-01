В ноябре рублю предстоит пройти через шесть испытаний

Новости

Паромная переправа на Сахалин возобновила работу 07:03
Депутат Рады предсказал замерзание целых городов на Украине 06:57
Из-за стрельбы все входы в Конгресс США оцепили 06:54
Пилота японской компании JAL сняли с рейса из-за опьянения 06:27
США ограничат экспорт золота из Венесуэлы 06:10
Истребители ВВС Индонезии перехватили подозрительный лайнер из Индии 05:55
Британские СМИ назвали дату вступления на престол принца Чарльза 05:32
Обломки разбившегося в Индонезии Boeing 737 поднимут со дна моря 05:30
В Биробиджане начался суд над бывшим губернатором ЕАО 04:42
Тела двух сестер из Саудовской Аравии найдены в районе Нью-Йорка 04:32
Россия и Индия обсудят альтернативу Суэцкому каналу 04:09
Британский министр назвал срок окончания переговоров по Brexit 03:08
Нападение на главу аппарата префектуры СЗАО произошло в Москве 02:31
Россиянка выпала из окна многоэтажки в Таиланде 02:11
Площадь пожара в центре Москвы выросла в шесть раз 01:55
Дочь экс-президента Перу приговорили к трем годам заключения 01:52
В центре Москвы произошел крупный пожар 01:31
Трамп продлил действие эмбарго на поставки нефти из Ирана 01:20
Почти 20 школ закрыли на востоке Канады из-за звонков с угрозами 00:58
В Москве загорелся заброшенный дом напротив здания Счетной палаты 00:48
В Великобритании сожгут 11-метровое чучело экс-министра Джонсона 00:38
Украинского чиновника накажут за карту с российским Крымом 00:16
Названы имена водителей, которые чаще других совершают ДТП 00:01
В парижском аэропорту самолеты задели друг друга крыльями 31.10.2018
"Локомотив-Кубань" потерпел первое поражение в Еврокубке 31.10.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
01.11.2018 06:00
Рубрика: Экономика

В ноябре рублю предстоит пройти через шесть испытаний

Текст: Георгий Панин
Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари, специально для "Российской газеты":
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

- Несмотря на то, что ноябрь - последний месяц осени и поворот на зиму, в российской политической и экономической жизни он иногда оказывается очень жарким. Есть вероятность, что ноябрь 2018 года окажется именно таким. В любом случае этот месяц пройдет под знаком санкций. И рублю придется пройти через шесть испытаний.

Фото: depositphotos.com
Аналитики назвали самую провальную валюту этой недели

Испытание первое. Месяц начнется с нефтяного эмбарго США, наложенного на поставки иранской нефти. Антииранские санкции вступят в законную силу с четвертого ноября, однако, еще задолго до этой даты компании из многих стран объявили об отказе от участия в совместных проектах с Ираном и от закупок иранской нефти. В сентябре ожидание санкций против Ирана вызвало резкий скачок цены нефти вверх, но в октябре нефтяной рынок сильно охладился. Мы ожидаем, что в ноябре на фоне ограничения поставок иранской нефти рост цены черного золота возобновится, но более умеренно, чем летом и в сентябре. Высокая цена на нефть является достаточно неплохим фактором для укрепления рубля.

Испытание второе. Шестого ноября произойдет важное событие - выборы в Конгресс США. Если республиканцы по их итогам утратят большинство, то критика Трампа со стороны Конгресса может усилиться, также и победа демократов может способствовать обострению внешнеполитических отношений США с Россией и Китаем.

Не исключено, что "ястребы" вновь начнут процедуру обсуждения законопроекта, предполагающего распространение санкций США на операции с российским госдолгом. Мы считаем, что вероятность принятия этого закона очень низкая, хотя бы потому, что в США есть серьезное сопротивление дальнейшему ухудшению отношений с РФ, так как это может негативно повлиять на американский бизнес в России и инвесторов в российские госбумаги. Тем не менее, любые попытки вновь дать ход этому законопроекту будут приводить к сильной волатильности на валютном рынке краткосрочным движениям рубля вниз.

Фото: depositphotos.com
Курс доллара может вернуться в диапазон 70-75 рублей

Испытание третье. Но не менее важное для мировой экономики событие, чем выборы в американский Конгресс, произойдет восьмого ноября. ФРС США в этот день примет решение по процентной ставке. По нашим прогнозам, с высокой вероятностью процентная ставка будет повышена на ноябрьском заседании еще на 0,25 п.п. Если это произойдет, то доллар может как минимум краткосрочно укрепиться к мировым валютам, и рубль, соответственно, может откатиться вниз.

Обратим внимание, что в ноябре совет директоров Банка России не заседает, поэтому в России решения по процентным ставкам в этом месяце принято не будет, нужно подождать до декабря. Не будет заседать в ноябре и комитет по монетарной политике Европейского центрального банка, соответственно, в еврозоне решений по процентной ставке весь ноябрь тоже не будет. А это важный фактор для пары евро-рубль.

Фото: depositphotos.com
Аналитики назвали условия роста доллара до 90 рублей

Испытание четвертое. В выходные дни, 10-11 ноября, пройдет очередная встреча стран-участников соглашения "ОПЕК+". Она будет важна тем, что на ней будет, возможно, решаться судьба "ОПЕК+" после 2018 года, а точнее - появится информация о том, придет ли на смену "ОПЕК+" некое постоянно действующее соглашение среди участников относительно регулирования цен на нефть. Не исключено, что в ходе встречи России могут предложить присоединиться к ОПЕК, что ей, на наш взгляд, невыгодно. Тем не менее, если прояснится судьба "ОПЕК+", после выходных нефть вырастет, а рубль может краткосрочно укрепиться к мировым валютам.

Испытание пятое. Уже 11 ноября может состояться важное для мировой политики событие - президенты России и США встретятся в Париже, куда они приглашены для участия в торжествах по случаю 100-летия с даты окончания Первой мировой войны. Полагаем, что в понедельник по итогам встречи, какими бы ни были ее результаты (а она, скорее всего, может быть чисто протокольной), рынки акций и рубль отреагируют ростом.

Испытание шестое. Тем не менее, несмотря на формально дружелюбные встречи, нельзя сбрасывать со счетов, что в конце ноября вступит в силу новый пакет антироссийских санкций по надуманному "делу Скрипалей". Новый пакет санкций окажется серьезнее, чем уже действующий.

Фото: depositphotos.com
Названы курсы доллара и евро к началу 2019 года

Он предполагает запрет на экспорт в Россию любой американской продукции, за исключением продовольствия, запрет на импорт США любой российской продукции. А также запрет для Аэрофлота и иных государственных авиакомпаний на прямые рейсы в США (хотя в некоторых СМИ высказывается мнение, что запрета не будет, а речь пойдет только о запрете для Аэрофлота покупать и арендовать самолеты американского производства).

Есть, правда, определенная вероятность, что в ноябре этот санкционный пакет так и не вступит в силу, либо сроки будут перенесены. По крайней мере, советник президента США Джон Болтон во время недавнего визита в Россию обтекаемо заявил, что администрация президента США не исключает, что новых санкций против России США вводить не будут. Если этого действительно не случится, то рубль отреагирует достаточно бурным ростом, а если новый пакет санкций все-таки будет введен, то рубль может незначительно упасть к доллару в краткосрочном периоде.

Итак, с учетом всего этого, в ноябре ситуация на валютном рынке может развиваться по двум сценариям - позитивному и негативному.

Позитивный предполагает, что новые санкции против России не будут введены, либо, если будут, то в ограниченном объеме, не влияющем на экономику. В этом случае самым существенным риском для рубля, хотя уже достаточно учтенным в обменном курсе, может быть только повышение процентной ставки в США. В этом случае доллар в ноябре будет находиться в рамках 63-66 рублей, а евро - в диапазоне 73-76 рублей.

Негативный сценарий предполагает, что санкции все же будут введены, и тогда мы увидим диапазон по доллару на уровне 65-70 рублей, а по евро - 74-80 рублей.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Президент подписал Концепцию миграционной политики
Россиянин Далалоян завоевал "золото" ЧМ в многоборье
Козак: Нефтекомпании будут коллективно отвечать за рост цен на топливо
Новую ядерную ракету примут на вооружение в 2021 году
Автомобили проекта "Кортеж" раскупили еще до начала продаж