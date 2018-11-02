Южная Корея получила образцы грунта с ядерного полигона КНДР

Южнокорейская Национальная разведывательная служба (НРС) получила образцы грунта с ядерного полигона Пхунгери. Сейчас независимые эксперты изучают полученные материалы. На это потребуется "некоторое время", уточнили в НРС.

При этом Южная Корея работает не только с местными экспертами, но и с иностранными разведывательными ведомствами, сообщает ТАСС. Напомним, в мае этого года Северная Корея ликвидировала находящийся в уезде Пхунгери полигон для испытаний атомного оружия.

Военные на глазах у журналистов взорвали три испытательные шахты. Также были уничтожены наземные пункты наблюдения, охранные сооружения и прочие объекты. Пхеньян заверил, что в результате взрывов утечки радиоактивных материалов в окружающую среду не произошло.