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02.11.2018 07:57
Рубрика: Экономика

Следующая неделя станет решающей для рубля

Текст: Роман Маркелов
Сегодня курс рубля в преддверии длинных ноябрьских выходных, скорее всего, будет относительно инертен, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики. Но на следующей неделе произойдут важнейшие события, которые могут серьезно пошатнуть спокойствие российской валюты.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
В ноябре рублю предстоит пройти через шесть испытаний

Следующая неделя может стать решающей для динамики курса рубля до конца года, считают аналитики центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова и Александр Красный. Во вторник, шестого ноября, пройдут промежуточные выборы в Конгресс США, и рынки ждут, что после них могут быть объявлены новые санкции в отношении России, напоминают они. Также в следующее воскресенье, 11 ноября, планируется встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Париже.

По мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, активизация санкционной риторики и прояснение санкционных вопросов в отношении России в целом видится наиболее вероятным после "парижской" встречи. На следующей неделе, даже с возращением Конгресса, вряд ли стоит ожидать мгновенной активизации жесткой риторики США в отношении РФ, считает он.

Фото: depositphotos.com
Курс доллара может вернуться в диапазон 70-75 рублей

По мнению Орловой и Красного, с учетом длинных выходных в России (3-5 ноября), российская валюта на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 64-68 рублей за доллар. Если США не объявят санкции в последующие несколько недель, вероятность укрепления курса рубля в ноябре с выходом из текущего бокового тренда значительно возрастет, добавляют аналитики Альфа-банка.

Сегодня же пара "доллар-рубль" консолидируется в диапазоне 65,5-66 рублей, поскольку перед длинными выходными большая часть игроков займет выжидательную позицию и объем торгов снизится, прогнозирует начальник казначейства СДМ-банка Эдуард Лушин. В целом фон по отношению к развивающимся рынкам успокоился, санкции США против Турции не получили продолжения, Аргентина договорилась с МВФ о большой кредитной линии, азиатские экономики продолжают бурно расти несмотря на некоторое давления на их национальные валюты, перечисляет аналитик.

Фото: depositphotos.com
Названы курсы доллара и евро к началу 2019 года

Кроме того, рынок ждет дальнейших переговоров между итальянским правительством и Еврокомиссией, ясности с дальнейшей программой действий нового президента Бразилии, итогов промежуточных выборов в США и их влияния на торговые и геополитические конфликты - все это способствует консолидации рынков на текущих уровнях, отмечает Лушин. Но выход из бокового движения рынков может произойти в любую сторону с ростом волатильности и агрессивности участников в ту или иную сторону - правда, не обязательно, что это произойдет на следующей неделе, считает он.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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