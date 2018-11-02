Употребление марихуаны в медицинских целях стало легальным в Британии

В Великобритании врачам разрешили выписывать по рецептам марихуану и содержащие ее препараты для пациентов. Назначать лекарственные препараты на основе конопли уполномочены только специалисты британского Генерального медицинского совета, участковые терапевты такого права лишены. Рецепт будет выписан, если врач посчитает, что это наркотическое средство облегчит состояние больного.

Данное лечение будет назначаться детям с тяжелыми формами эпилепсии, взрослым с побочными эффектами из-за химиотерапии, а также людям с рассеянным склерозом. И лишь в тех случаях, когда другие методы терапии оказались неэффективными, сообщает Sky News. Предположительно, пациентам будут давать таблетки, капсулы или масла на основе каннабиса.

При этом курение марихуаны в рекреационных целях в Великобритании по-прежнему под запретом.

Ранее в Канаде вступил в силу закон о полной легализации и свободной продаже марихуаны. Канада стала второй в мире после Уругвая страной, которая перевела этот наркотик в легальное поле, разрешив его продажу, хранение и выращивание. Отмечается, что эти меры якобы должны способствовать борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Канаде. Между тем полиция Канады уже выписала первый крупный штраф за курение марихуаны в неположенном месте.

Также власти Таиланда намерены к концу декабря этого года принять поправки к закону о наркотиках, чтобы узаконить выращивание марихуаны и кратома для медицинских и исследовательских целей. Тайские власти рассчитывают всерьез изучить целебные свойства этого растения.