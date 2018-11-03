Путин не планирует встречи в Париже в "нормандском формате"

Во время визита во Францию 11 ноября президент России не собирается участвовать в саммите "нормандской четверки", речь о проведении такой встречи не идет.

"В настоящее время таких планов нет", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном проведении в Париже 11 ноября саммита в "нормандском формате" и участии в нем Владимира Путина.

Ранее представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко не исключила, что в Париже могут быть контакты "нормандской четверки".

"Что будет происходить во Франции? Какой формат встреч? Все возможные встречи, но невозможна единственная встреча в формате Порошенко-Путин, один на один, такого не будет. Может быть многосторонняя встреча при свидетелях, "нормандский формат", страны Будапештского меморандума, но встречи один на один с Путиным быть не может", - сказала она в эфире телеканала "Интер".

Напомним, что 11 ноября во французской столице пройдут торжественные мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. В них примут участие десятки глав государств. На полях мероприятия уже намечены переговоры президентов России и США.