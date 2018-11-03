СК начал проверку в отношении машиниста после ДТП с поездом на Кубани

Следователи устанавливают обстоятельства аварии с участием пассажирского поезда и КамАЗа, которая произошла в субботу утром в одном из районов Краснодарского края. Об этом заявили в южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

В ведомстве выясняют, правильно ли поступил машинист, а также проверят "соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".

Напомним, инцидент произошел рано утром в субботу между станциями Тимашевская и Ведмидовка. Грузовик пытался проскочить через переезд, но не успел, и его сбил пассажирский поезд. Машинист поезда, увидев автомобиль на путях, попытался экстренно затормозить, но расстояние оказалось слишком маленьким. По данным МВД, грузовик пересекал железнодорожное полотно на красный сигнал светофора.

С травмами были госпитализированы машинист, его помощник и водитель грузовика. Стало известно, что одного из участников аварии, который находится в тяжелом состоянии, перевели в краевую больницу Краснодара. О ком конкретно идет речь, не сообщается.