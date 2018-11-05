Защита Вышинского подала апелляцию на продление ареста

Защита российского журналиста Кирилла Вышинского подала в Апелляционный суд Херсонской области апелляцию на продление его ареста. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский. 1 ноября Херсонский городской суд продлил арест Вышинского до 28 декабря.

Корреспондент РИА Новости-Украина Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Ему инкриминируются поддержка самопровозглашенных республик Донбасса и госизмена. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Как ранее отметил президент РФ Владимир Путин, арест Вышинского - это "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей". По словам Путина, журналистское сообщество и международные правозащитные организации должны отреагировать на арест соответствующим образом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международные организации и власти стран Запада осудить киевский режим и потребовать освобождения журналиста.