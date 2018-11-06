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Рубрика: Нефть и газ

ФНС и ФАС займутся внеплановыми проверками независимых АЗС

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба и Федеральная налоговая служба займутся проведением внеплановых проверок независимых автозаправок. Такое поручение правительства дано им по итогам недавнего совещания с нефтяниками, которое провел вице-премьер Дмитрий Козак.

Фото: РИА Новости
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При проверках независимых АЗС ведомства должны будут обращать особое внимание на организации, превышающие индикативный уровень цен более чем на 4 процента, уточняет пресс-служба правительства. Нефтяные компании до 7 ноября подпишут соглашения о мерах по стабилизации цен и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов.

Как отмечается в протоколе по итогам совещания в правительстве, они должны будут полностью удовлетворять спрос на топливо на внутреннем рынке, включая независимые АЗС.

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