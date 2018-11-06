Бензин в январе 2019 года подорожает максимум на 1,7 процента

Рост розничных цен на бензин в январе 2019 года должен ограничиться цифрой 1,7 процента (с учетом увеличения ставки НДС), а с февраля 2019 года оставаться в пределах среднегодового уровня инфляции, заложенного в прогнозе социально-экономического развития. Об этом говорится в списке поручений правительства по итогам недавнего совещания с нефтяниками, которое провел вице-премьер Дмитрий Козак.

В течение ближайших пяти месяцев (с ноября по март) нефтяные компании обязаны будут обеспечить реализацию нефтепродуктов, в том числе на бирже, в объемах, превышающих не менее чем на 3 процента показатели аналогичного периода 2017 года, уточняется в поручениях правительства. Минфину, Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС совместно с Минтрансом для обеспечения стабильности цен на долгосрочную перспективу предстоит до 1 марта 2019 года дополнительно проработать предложения по введению механизма плавающих ставок акцизов на автомобильное топливо с обратной зависимостью от изменения котировок.

Согласно результатам опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России, цены на бензин остаются фактором номер один, по которому россияне оценивают будущую инфляцию.