В истории Лиги чемпионов были ситуации, когда команда выходила из группы, проиграв три матча. Были и случаи, когда команда набирала всего 6 шесть очков, но все равно проходила в плей-офф. Так что у московского "Локомотива", который проиграл три первых матча, еще есть некоторые варианты для продолжения борьбы.

Москвичи прибавляют от игре к игре. Беспросветный выезд в Турцию сменился чуть менее беспросветной игрой против "Шальке". И хоть моментов в матче с немцами почти не было, выглядел "Локомотив" уже не так плохо. Первая игра с "Порту" и вовсе получилась боевой. В ней "Локомотив" подвела реализация и традиционное обилие ошибок.

Счет 1:3 не совсем выражал суть происходящего на поле. "Локо" полностью переиграл португальцев в первой половине первого тайма. Усилиями Миранчуков хозяева заработали пенальти, но Фернандеш не смог переиграть Касильяса. Затем те же Миранчуки вместе с Эдером пару раз не попали в пустые ворота, за что "Локомотив" почти мгновенно был наказан. Эдер безответственно повел себя в собственной штрафной и привез пенальти, а еще через 10 минут Баринов упустил игрока, и "Порту" удвоил счет.

В концовке "Локомотив" сломя голову побежал вперед и снова ошибся. Кверквелии пришлось исправлять собственный ляп и сбивать Эрреру, а итогом стала красная карточка за фол последней надежды. С португальцами можно играть и можно обыгрывать, но уже в третьей игре "Локо" подводят грубейшие ошибки.

Чемпион России выдает хорошую победную в национальном первенстве. Пять побед подряд вывели "Локомотив" уже на второе место. Осталось провернуть этот же трюк и в Лиге чемпионов. Тем более, что терять абсолютно нечего, ниже четвертого места москвичи точно не опустятся.

Матч "Порту" - "Локомотив" начнется в 23:00 по московскому времени. "РГ" проведет онлайн-трансляцию!