Новости

В Брянске два человека погибли в столкновении иномарок 09:18
В Приморье проверят информацию о продаже в КНР краснокнижных косаток 09:11
СК назвал причину опрокидывания автобуса с пассажирами под Омском 09:04
В Ангарске ребенок утонул, провалившись под лед 09:01
Шипы или "липучка": Какую зимнюю резину покупают российские водители 09:00
СК опубликовал видео пожара с восемью погибшими в Кузбассе 08:51
ФНС и ФАС займутся внеплановыми проверками независимых АЗС 08:38
"Порту" - "Локомотив" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 08:25
Группа белых медведей окружила чукотское село 08:02
В Кузбассе при тушении дома с восемью погибшими пострадал пожарный 07:51
Пентагон отказался наращивать военное присутствие в Персидском заливе 07:49
Бензин в январе 2019 года подорожает максимум на 1,7 процента 07:26
Корвет "Громкий" вышел на испытания в Японское море 07:10
National Interest: РФ достигла серьезных успехов в противодействии БПЛА 07:08
Россия и Китай впервые представили макет совместного самолета CR-929 06:37
После взрыва газа в поселке ЕАО ввели режим ЧС 06:24
В Марселе девять человек пропали без вести после обрушения домов 06:09
В Приморском океанариуме поселились летучие мыши 06:02
Рогозин рассказал об освоении Луны с помощью роботов-аватаров 05:12
Reuters: Венесуэла пытается вернуть 14 тонн золота из Банка Англии 05:12
В ЕАО произошел взрыв бытового газа в жилом доме 04:49
Украинского депутата задержали в аэропорту Праги с фальшивыми евро 04:36
Уголовное дело возбуждено по факту пожара в Кемеровской области 04:20
Госдеп сообщил о дате проведения переговоров с КНР в формате "2+2" 04:04
Составлен рейтинг самых загрязненных городов Европы 03:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Пять самых громких подделок XX века
Пять самых громких подделок XX века
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
06.11.2018 08:25
Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция матча "Порту" - "Локомотив"

Текст: Никита Лашкул

В истории Лиги чемпионов были ситуации, когда команда выходила из группы, проиграв три матча. Были и случаи, когда команда набирала всего 6 шесть очков, но все равно проходила в плей-офф. Так что у московского "Локомотива", который проиграл три первых матча, еще есть некоторые варианты для продолжения борьбы.

Москвичи прибавляют от игре к игре. Беспросветный выезд в Турцию сменился чуть менее беспросветной игрой против "Шальке". И хоть моментов в матче с немцами почти не было, выглядел "Локомотив" уже не так плохо. Первая игра с "Порту" и вовсе получилась боевой. В ней "Локомотив" подвела реализация и традиционное обилие ошибок.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Россия выразила готовность принять финал Лиги чемпионов в 2021 году

Счет 1:3 не совсем выражал суть происходящего на поле. "Локо" полностью переиграл португальцев в первой половине первого тайма. Усилиями Миранчуков хозяева заработали пенальти, но Фернандеш не смог переиграть Касильяса. Затем те же Миранчуки вместе с Эдером пару раз не попали в пустые ворота, за что "Локомотив" почти мгновенно был наказан. Эдер безответственно повел себя в собственной штрафной и привез пенальти, а еще через 10 минут Баринов упустил игрока, и "Порту" удвоил счет.

В концовке "Локомотив" сломя голову побежал вперед и снова ошибся. Кверквелии пришлось исправлять собственный ляп и сбивать Эрреру, а итогом стала красная карточка за фол последней надежды. С португальцами можно играть и можно обыгрывать, но уже в третьей игре "Локо" подводят грубейшие ошибки.

Чемпион России выдает хорошую победную в национальном первенстве. Пять побед подряд вывели "Локомотив" уже на второе место. Осталось провернуть этот же трюк и в Лиге чемпионов. Тем более, что терять абсолютно нечего, ниже четвертого места москвичи точно не опустятся.

Матч "Порту" - "Локомотив" начнется в 23:00 по московскому времени. "РГ" проведет онлайн-трансляцию!

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив" Лига чемпионов 2018/2019 Спортивные онлайн-трансляции
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Появилось видео перехвата российским Су-27 самолета-разведчика США
Песков: Путин и Трамп обязательно встретятся в Париже
Россия и Китай впервые представили макет совместного самолета CR-929
Израиль заявил о готовности атаковать С-300 в Сирии в случае конфликта
Рогозин рассказал об освоении Луны с помощью роботов-аватаров