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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Собравший бомбу школьник заключен под стражу

Текст: Иван Егоров

Пресненский районный суд заключил под стражу до 2 декабря 2018 года 14-летнего школьника, которого подозревают в изготовлении самодельного взрывного устройства. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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На заседании суда прокурор, защитник, законный представитель несовершеннолетнего и сам подросток просили об избрании меры пресечения не связанной с лишением свободы. Однако суд отказал им в этом ходатайстве. Само заседание проходило в закрытом режиме, поскольку подозреваемый - несовершеннолетний. Школьника задержали 2 ноября в квартире на улице Свободы в Москве, где он проживал вместе с родителями, по подозрению в хранении взрывчатых веществ и изготовлении взрывного устройства. Это дело расследует Главное следственное управление СК РФ по Москве. Надо сказать, что уголовная ответственность по "взрывным" статьям Уголовного кодекса РФ наступает с 14 лет. В то же время, как сообщил ТАСС дедушка подозреваемого Александр Кузьминкин, во время обысков у них дома никаких взрывных устройств и взрывчатых компонентов обнаружено не было. По его словам, у внуков не было никаких соучастников и тем более планов взорвать бомбу на акции националистов.

По некоторым данным, спецслужбы вышли на подростка после теракта в Архангельске, где 17-летней юноша взорвал взрывное устройство в здании УФСБ по Архангельской области. Как удалось выяснить правоохранителям, погибший перед терактом звонил школьнику из Москвы, с которым они уже переписывались и созванивались некоторое время до этого.

Утром 31 октября на входе в здание УФСБ произошел взрыв. Как сообщили в информцентре Национального антитеррористического комитета, 17-летний молодой человек вошел в здание, достал из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках. В итоге учащийся архангельского техникума, которой пронес взрывное устройство, погиб на месте, кроме того ранения различной степени тяжести получили трое сотрудников ФСБ.

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