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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в ЕАО

Следственный комитет РФ по Еврейской автономной области возбудил уголовное дело по факту взрыва бытового газа, произошедшего в жилом доме в поселке Приамурском. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

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Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч 2 ст 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности). В ходе проверки следователи выяснили, что возгорание в доме №12 по улице Островского произошло в результате взрыва бытового газа. Уже опрошены сотрудники газовых служб, жильцы и соседи пострадавшего дома. Правоохранители продолжают осматривать место происшествия. На данный момент не сообщается, определен ли круг лиц, виновных в случившемся.

Как ранее писала "РГ", утром 6 ноября в многоквартирном доме в Смидовичском районе области произошел пожар на площади 550 квадратных метров, которому предшествовал взрыв бытового газа. В результате ЧП пострадали четыре человека. Как уточнили следователи, один из них находится тяжелом состоянии. Он переведен в ожоговый центр Хабаровска.

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Пожар удалось потушить через 1,5 часа. Была проведена эвакуация 120 жильцов. Обследование дома показало, что серьезно пострадали 28 квартир второго и третьего подъездов, в которых проживали 68 человек. Они признаны непригодными для проживания. Как сообщил начальник ГУ МЧС по области Роман Бойко, большая часть жильцов находится у родственников. Для нуждающихся организован пункт временного размещения в Доме культуры.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на первого заместителя главы Смидовичского района области Бориса Королева, жильцы первого и четвертого подъездов вернулись в свои квартиры. Эти секции признаны пригодными для временного проживания и уже подключены к теплоснабжению. Они смогут находиться в помещении до результатов экспертной комиссии, которая решит вопрос дальнейшей эксплуатации здания. Ситуацию на личном контроле держит губернатор области. В поселке ввели режим чрезвычайной ситуации.

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