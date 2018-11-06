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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Свердловскую чиновницу отстранили от должности после слов о молодежи

Текст: Екатерина Призова
Фото: Фото из архива/ТАСС Фото: Фото из архива/ТАСС
Фото: Фото из архива/ТАСС

Директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких отстранили от должности на время служебной проверки. Поводом для нее послужило высказывания чиновницы о том, что государство молодым людям "ничего не должно".

Слова 29-летней сотрудницы областного правительства вызвали в минувшие выходные большой общественный резонанс. Накануне Глацких встречалась с представителями молодежи в Кировграде, после чего в Сети появилось видео, где она говорит о том: "вам государство в принципе ничего не должно - вам должны ваши родители. Потому что они вас родили - государство не просило их рожать".

Фото: dmp.midural.ru
Уральская чиновница извинилась за свои слова о государстве и молодежи

Когда поднялся шум, чиновнице пришлось объяснить свое неоднозначное мнение. По ее словам, она хотела донести до участников встречи, что "сами молодые люди должны проявлять активность, а не только государство должно заботиться о будущем молодежи".

Глацких извинилась перед всеми, кого могла обидеть своим опрометчивым высказыванием.

Глава Среднего Урала пообещал лично разобраться в ситуации.

"Губернатор Евгений Куйвашев шестого ноября подписал распоряжение об отстранении от должности Ольги Глацких на время проведения проверки", - сообщает сегодня департамент информационной политики.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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