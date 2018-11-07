Более 17 тысяч человек сообщили о проблемах во время выборов в США

Более 17 тысяч жалоб поступило от участвующих в промежуточных выборах американцев на горячую линию, организованную неправительственной организацией Election Protection.

"Примерно столько же было во время президентских выборов в 2016 году", - заявила Кристен Кларк, которая является президентом Комитета юристов за гражданские права. А вот если сравнивать с промежуточными выборами 2014 года, то тогда жалоб было меньше - 10,4 тысячи.

По словам Кларк, большинство претензий связано с функционированием машин для голосования. Напомним, на нескольких избирательных участках в Нью-Йорке сломались сканеры для считывания бюллетеней. В результате образовались длинные очереди, в которых избирателям приходилось ждать по 1,5-2 часа.

Аналогичные технические сбои зафиксированы в штатах Род-Айленд и Джорджия. Во вторник в США проходят промежуточные выборы в Конгресс. Будет полностью переизбрана Палата представителей (435 членов) и около трети Сената (35 из 100 членов). В одних штатах лидируют демократы, в других - республиканцы.