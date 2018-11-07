Дональд Трамп сменил генпрокурора США

Исполняющим обязанности генерального прокурора США назначен Мэтью Уитакер. Он работал главой аппарата при генпрокуроре Джеффа Сешнсе, который уходит в отставку. О серьезных кадровых решениях сообщил в своем аккаунте в Twitter президент Дональд Трамп.

"Мы рады объявить, что Мэтью Уитакер, глава аппарата генпрокурора Джеффа Сешнса в министерстве юстиции, станет нашим новым исполняющим обязанности генпрокурора США", - написал глава Белого дома.

Трамп поблагодарил Сешнса за работу и отметил, что объявит о его постоянной замене позже.

Отставку Сешнса прогнозировали многие эксперты после того, как президент США заявил о намерении произвести кадровые перестановки в своей команде после промежуточных выборов в конгресс. Генпрокурор давно был в условной "группе риска" в связи с жесткой критикой со стороны главы государства.