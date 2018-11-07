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07.11.2018 22:04
Рубрика: В мире

Трамп рассказал о грядущих кадровых переменах в его администрации

Текст: Игорь Дунаевский

Президент США Дональд Трамп намерен произвести кадровые перестановки в своей команде после промежуточных выборов в конгресс, состоявшихся в минувший вторник. На пресс-конференции в Белом доме, посвященной подведению итогов голосования, глава государства намекнул на то, что перестановки не коснутся должности госсекретаря, на которой останется Майкл Помпео, проделавший "великолепную работу".

Фото: EPA
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Трамп заявил, что в целом "очень доволен большей частью кабинета", но, как это принято в американской политической практике, после выборов частично обновит его состав. Комплимента главы государства удостоился и министр внутренних дел Райан Зинке, хотя Трамп пообещал разобраться в скандале вокруг растраты бюджетных средств в этом ведомстве.

Более туманно он выразился о судьбе министра юстиции США Джеффа Сешнса, по поводу которого он не раз высказывал недовольство за последние полтора года. Ранее в отставку подала постпред США при ООН Никки Хейли. Трамп обещал в ближайшие недели назвать имя ее преемника.

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