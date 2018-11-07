По данным Всемирного банка, до 30 процентов доходов семьи каждый месяц исчезают в неизвестном направлении. Подводя финансовые итоги месяца, люди затрудняются ответить, на что были потрачены эти средства.

С 29 октября по 12 ноября во всех регионах страны проходит Всероссийская неделя сбережений. Любой желающий может бесплатно получить консультации по управлению семейным бюджетом, составлению личного финансового плана, бережному потреблению. Как не потратить всю зарплату незаметно для себя? Как правильно взять кредит? Как научиться инвестировать? На эти и другие вопросы отвечают эксперты: директор АНО "Национальный центр финансовой грамотности" Евгения Блискавка, руководитель дирекции коммерческого развития ПАО "Почта Банк" Денис Лопатин и руководитель дирекции продаж ООО "СК "ЭРГО Жизнь" Александр Гогохия.

Как правильно вести учет доходов и расходов?



Евгения Блискавка: Самое главное - его вести, неважно как. Это может быть мобильное приложение, это может быть тетрадочка - что угодно. Главное - сформировать у себя привычку регулярно записывать доходы и расходы. Еще в налаживании отношений с собственным бюджетом очень помогает практика записывания трат еще до того, как совершена покупка. Можно открыть свою тетрадь и прослезиться от мысли, что ты уже потратил все, что мог. Но гораздо лучше подумать в магазине, а нужна ли эта покупка, особенно незапланированная, на самом деле - и внести эту сумму в дневничок или приложение в телефоне. Это отрезвляет и часто останавливает от ненужных трат.

Денис Лопатин: Учитывать доходы очень важно как молодому поколению, так и людям более старшего возраста. Поэтому нужно использовать те инструменты, которые удобны. Кому-то действительно проще по старинке вести учет доходов и расходов в тетрадочке. Пришли из магазина, взяли чек, записали в тетрадку. Кому-то удобнее использовать электронные таблицы - фиксируете там все свои плюсы, минусы, доходы, расходы. А кому-то, например молодежи, удобнее пользоваться смартфонами.

Например, если каждый день покупать кофе по 150 рублей, то по итогам месяца получается внушительная сумма - 4,5 тысячи, которую можно потратить на какие-то иные цели. Вот такая простая математика: фиксация расходов позволяет увидеть эти цифры.

Что такое финансовая подушка безопасности и как ее создать?

Евгения Блискавка: Откладывать порядка 10 процентов от доходов считается нормой здорового бюджета. Финансовая подушка безопасности - это 3-6 сумм ежемесячных расходов семьи. Сюда входят и кредитные, и налоговые обязательства. Конечно, слово "подушка" не означает, что деньги должны лежать дома под подушкой - хорошо, если средства хранятся на депозите с возможностью частичного снятия в случае необходимости. Это защитит деньги от инфляции.

Денис Лопатин: Очень важно: когда будете выбирать банк, обратите внимание, чтобы ваша подушка безопасности была застрахована Агентством по страхованию вкладов. 1,4 миллиона рублей - та сумма, которую возвращает наше государство в случае каких-то непонятных ситуаций с банком.

Александр Гогохия: Чтобы сформировать капитал, надо от каждой зарплаты, от каждого дохода откладывать процентов 20. А дальше, как только человеку повысили зарплату, нужно дополнительно откладывать 50 процентов от суммы повышения. В этом случае растет уровень жизни: человек и тратит на себя больше денег, и больше накапливает. Один из популярных инструментов - накопительное страхование жизни. Конечно, можно и на пополняемый депозит откладывать, и бумаги ценные покупать. Самое главное - самодисциплина. Если регулярно, каждый месяц не откладывать деньги, то накопить не получится.

Как правильно взять кредит и не стать заложником кредитной карты?



Евгения Блискавка: Кредиты стали неотъемлемой частью нашей жизни. Тут важно не разбаловаться от мысли, что можем купить все, что хотим, прямо здесь и сейчас. Нужно решить - готовы ли мы заплатить за какие-то вещи двойную или тройную цену, как это часто бывает с кредитами, или оно того не стоит. И, конечно, старайтесь, чтобы кредитные платежи не превышали 30 процентов от доходов. Из-за того, что большие ресурсы уходят на погашение долга, семья находится в крайне уязвимом положении. Любые неприятности, встряски - например, болезнь, потеря работы - могут стать катастрофой для бюджета. Кроме того, отсутствие денег приводит к конфликтам и ссорам.

Александр Гогохия: У меня лично отношение к кредитованию хорошее, но очевидно, что нужно грамотно к этому подходить. Что я бы точно исключил - так это какие-то супердорогие кредиты, которые выдают микрофинансовые организации.

Если возникла необходимость взять кредит, то обращаться нужно в крупные банки. Если вы зарабатываете деньги в рублях, то и кредитоваться правильнее в рублях.



Денис Лопатин: Очень важно: когда подписываете кредитный договор, обязательно задавайте много вопросов, читайте, смотрите, сравнивайте переплаты по кредиту.

А кредитные карты - это всегда, конечно, соблазн каких-то трат. Но если подходить к этому ответственно - например, оформить какой-то небольшой лимит на повседневные траты - то карту можно носить с собой на всякий случай. Тем более сейчас банки предлагают выгодные условия. Например, есть беспроцентный период - то, что потратил, можно вернуть банку, и не будет каких-то комиссий и переплат.

В какой валюте лучше хранить сбережения?



Денис Лопатин: Я всегда, когда провожу лекции, советую своей аудитории следующее: вклад нужно держать в той валюте, которую ты тратишь. В России мы тратим рубли, поэтому оптимально и хранить деньги в рублях. Если есть какие-то дополнительные средства, то можно открывать валютные вклады, но помните, что по валютным вкладам доходность сейчас гораздо ниже, чем по рублевым. Поэтому копить на мечту и пополнять свою подушку безопасности лучше в рублях. Это быстро и доступно.

Евгения Блискавка: Мы живем в непредсказуемом мире, никто не знает, что будет завтра. Поэтому основное правило - диверсификация. Также стоит отталкиваться от целей, на которые вы копите. Если вы собираетесь приобретать дачу в рублях через три года, то копить на нее лучше в рублях. Так же и с кредитами - все помнят нашумевшую историю с валютными ипотечниками. А если собираетесь в отпуск, например в Турцию, - копите в долларах. Это нивелирует скачки стоимости валюты в течение года.

Какие советы вы можете дать начинающим инвесторам?



Денис Лопатин: Самое первое правило - не рискуем, открываем счет в банке и складываем денежки на депозит. После того, как пошел процесс накопления, после обращения за советом к финансовым тьюторам или консультантам можно попробовать инвестировать, например в ценные бумаги.

Евгения Блискавка: Лезть во что-то, в чем вы не очень хорошо разбираетесь, не стоит. Существует достаточное количество инструментов, доступных, несложных, не обещающих миллионные доходы - как известно, нельзя с 10 рублей заработать миллион. Есть индивидуальные инвестиционные счета, которые предлагают гражданам широкий спектр возможностей для инвестирования. При этом они понятные, легитимные, имеют практику устойчивой работы. Кроме того, есть налоговый вычет. Даже если рынок поведет себя недостаточно корректно, то 13% вернутся.

Александр Гогохия: Нужно учиться, читать специальную литературу. В интернете есть много онлайн-курсов. Можно сформировать небольшой портфель и попробовать им активно управлять. На первом этапе туда следует вложить маленькую сумму денег, потеря которой не будет драматичной, если что-то пойдет не так.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"