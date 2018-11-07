Депутаты парламента Киргизии потребовали от правительства отчитаться о принимаемых мерах в связи с подачей "РусГидро" иска в международный арбитражный суд в Гааге. Публичная акционерная компания (ПАО) намерена взыскать с республики 37 миллионов долларов, потраченных, по ее данным, на возведение объектов инфраструктуры на месте строительства Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций в Нарынской области КР.

Генеральный директор "РусГидро" Николай Шульгинов в интервью российским СМИ сказал: "Переговоры велись, но результатов никаких. Мы работаем строго по межправительственному соглашению 2012 года. Киргизия в 2016-м в одностороннем порядке его расторгла и должна теперь компенсировать затраты. Мы законно требуем вернуть наши деньги - 37 миллионов долларов, выданных в виде займа. Причем мы не считаем проценты, можем в этом вопросе пойти на уступки. Мы говорили, что открыты для конструктивных переговоров, но конкретного движения навстречу нет".

Межправительственное соглашение, о котором упомянул Николай Шульгинов, было заключено в 2012 году. Речь в документе шла о строительстве в республике на реке Нарын Верхне-Нарынского каскада ГЭС, состоящего из четырех гидроэлектростанций, и Камбаратинской ГЭС-1. Вместе они могли бы вырабатывать около шести миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. Финансировать проекты обязалась Россия.

Возводить Верхне-Нарынские ГЭС - Акбулунскую, Нарынские-1,2,3 - поручили компании "РусГидро", которая с республиканским ОАО "Электрические станции" создала совместное предприятие. Стоимость всего каскада оценили в 727 миллионов долларов.

Но через четыре года после того как в Бишкеке было подписано межправительственное соглашение, документ денонсировали по инициативе КР, а все работы в Нарынской области прекратили. Киргизская сторона заявила, что реализация проекта идет слишком медленно так же, как и предоставляется финансирование. Кроме того, в Национальном энергохолдинге заявили, что представители "РусГидро" потребовали внести изменения в соглашение. "От нас требовали, чтобы мы покупали электроэнергию. Хотя изначально речь шла только о ее экспорте после запуска станций. Потом попросили гарантий, что республика обязательно будет покупать электроэнергию", - рассказывал бывший тогда главой холдинга Айбек Калиев.

После того как соглашение денонсировали, в "РусГидро" заявили о долге КР в размере 37 миллионов долларов. Именно столько, по версии компании, было вложено в проект за четыре года его реализации. Деньги потратили, в частности, на строительство бетонного завода, вахтового поселка, столовой, на прокладку дороги и линий электропередач, покупку различного оборудования вроде дробильно-сортировочного комплекса и услуги охраны имущества. Но киргизская сторона не согласна с тем, что к моменту денонсации соглашения потратили именно столько, и требует международного аудита расходования средств. На что, в свою очередь, не идет уже "РусГидро".

Стоит отметить, что еще в конце 2016 года депутаты парламента КР поручили правительству принять некоторые меры, которые могли бы, по мнению народных избранников, помочь республике избежать судебного разбирательства по поводу возврата 37 миллионов долларов. Кабинет министров, в частности, должен был "привлечь независимого международного аудитора для проведения всесторонней проверки трат", а Генеральная прокуратура страны - "дать правовую оценку действиям по использованию средств в размере 37 миллионов долларов совместным предприятием".

Ни то ни другое не было сделано. Правительство видело выход из сложившейся ситуации в другом - в поиске нового инвестора, который в случае согласия продолжить реализацию проекта выделил бы средства на возврат долга "РусГидро". Но никого найти так и не удалось.

Информацию об обращении "РусГидро" в арбитраж подтвердил глава Национального энергохолдинга страны Азамат Абдыкадыров. По его словам, известно, что скоро начнется рассмотрение иска, однако есть надежда, что сторонам удастся договориться без суда. "Нам ничто не мешает вести переговоры", - отметил Азамат Абдыкадыров.

В этом уверены и независимые эксперты. По мнению председателя Международного третейского суда при Торгово-промышленной палате КР Шамарала Майчиева, подобное судебное разбирательство не в интересах ни "РусГидро", ни правительства республики. "Во-первых, процесс будет долгим, не менее двух лет. Во-вторых - очень дорогим. В-третьих, решение арбитража окончательное и обжалованию не подлежит. Это вряд ли устроит проигравших. Поэтому нужно договариваться здесь и сейчас, искать варианты, которые позволят решить проблему так, чтобы довольны остались все. Я полагаю, что это и произойдет", - отметил Шамарал Майчиев в беседе с корреспондентом "РГ".

Кстати



В 2016 году свою проверку расходования 37 миллионов долларов провела временная комиссия депутатов парламента Киргизии. Народные избранники, изучив документы, пришли к выводу, что "затраты на строительство объектов инфраструктуры Верхне-Нарынского каскада ГЭС были завышены не менее чем в три раза, по каждой сделке об оказании услуг выплаты были также завышены".



"По предварительным оценкам депутатской комиссии, реальная стоимость построенных объектов (по курсу валют три-четыре года назад. - Прим. ред.) - примерно 12,3 миллиона долларов, но никак не 37 миллионов... Так, на строительство вахтового поселка на семи гектарах общей площадью 7073 квадратных метра потратили 1300 долларов за квадратный метр. Строительство было осуществлено из контейнеров, которые подготовили под жилье и офисы. Однако, по мнению экспертов, рыночная стоимость подготовки контейнеров под жилье составляет 500 долларов за квадратный метр... Возникли вопросы в отношении выполненных работ по объектам подготовительного периода, которые осуществило ОАО "Кыргызгидроспецстрой". За работу на подготовительный период было выплачено 94,3 миллиона сомов. При этом представители ОАО не смогли объяснить комиссии, что именно сделало акционерное общество и что включает в себя подготовительный период...", - говорится в заключении комиссии.