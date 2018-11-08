АвтоВАЗ завершает продажи трех моделей

Информация о Lada Priora, Kalina и Granta первого поколения исчезла с официального сайта АвтоВАЗа. В пресс-службе российского автогиганта рассказали "РГ", что производство этих моделей завершено.

В то же время на складах у дилеров небольшая партия машин осталась, так что теорически пока купить их все еще можно. Впрочем, понятно, что АвтоВАЗ заканчивает продажи Priora, Kalina и Granta первого поколения.

О том, что жизненный цикл Priora заканчивается, стало известно летом этого года. Kalina, как и Granta первого поколения, уходят в историю из-за появления обновленного семейства Granta.

Накануне, напомним, стало известно, что Lada Vesta стала самым продаваемым автомобилем в России по итогам октября с результатом 10 668 единиц. В то же время Granta разошлась тиражом в 10 269 экземпляров - это второе место в рейтинге бестселлеров нашей страны.