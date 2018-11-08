Гол Роналду не спас "Ювентус" от поражения "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу в гостях над "Ювентусом" со счетом 2:1 в матче четвертого тура группы "H" Лиги чемпионов.

В первом матче этих команд, состоявшемся две недели назад на "Олд Траффорд", "Ювентус" выиграл, можно сказать, на классе (1:0) и практически гарантировал себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы официально оформить путевку, "Старой синьоре" на своем поле было достаточно отстоять в матче с "Манчестером" ничью.

Это во многом и предопределило ход игры в Турине. Хозяева не рвались особо вперед, в то же время сопернику на подходах к штрафной "Юве" также почти ничего не позволялось. Хотя как раз-таки "МЮ", возглавляемому Жозе Моуринью, очки терять не рекомендовалось.

В итоге итальянцы были даже ближе к тому, чтобы открыть счет: на 35-й минуте мяч после удара Сами Хедиры пришелся в штангу манчестерских ворот.

Во втором тайме мерное течение игры не претерпело особых изменений. На старте 45-минутки "Ювентус" снова проверил на устойчивость каркас гостевых ворот: на этот раз не повезло Пауло Дибале, который, классно развернувшись и сместившись в центр, пробил с линии штрафной в перекладину.

А на 66-й минуте "МЮ" не помогло уже ничего. Леонардо Бонуччи сделал изумительный по точности заброс в чужую штрафную, а Криштиану Роналду не менее изящно с лету пробил мимо вратаря гостей Давида Де Хеа - 1:0. Знаковый гол не только из-за своей исключительной красоты: он стал первым для португальца за "Ювентус" в Лиге чемпионов.

Пропустив, команда Жозе Моуринью как-то размякла, а туринцы продолжали создавать моменты. Легкость, с которой им это удавалось, хозяев несколько расслабила, а зря. В заключительной 10-минутке "МЮ" удалось поджать соперника, а на 86-й минуте и вовсе сравнять счет.

Настырность англичан привела к "стандарту" почти с линии штрафной: его мастерски реализовал Хуан Мата, отправивший мяч в самую "девятку" - 1:1.

Более того, на 90-й минуте гости вышли вперед. Защитники "Ювентуса" устроили переполох во вратарской после подачи, чем воспользовался Поль Погба, ткнувший практически носом мяч в хозяйские ворота - 1:2.

"Старая синьора" сотворить свой камбэк уже не успела. Для "Ювентуса" это первое поражение в нынешнем сезоне вообще.

А за путевку в плей-офф Лиги чемпионов Роналду и компании еще придется побороться. Хотя с 9 очками "Юве" по-прежнему - лидер в своем квартете. На втором месте "МЮ" с семью баллами, опережающий испанскую "Валенсию" на два очка.